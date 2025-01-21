Трамп подписал первые указы на стадионе перед сторонниками

На стадионе Трамп подписал несколько указов, которые его помощник зачитывал по мере их подписания, в том числе указ об отмене 78 исполнительных указов Джо Байдена. Трамп временно запретил федеральным учреждениям издавать какие либо указы до того как его администрация полностью войдет в курс дела и приступит к работе. Он также временно запретил госучреждениям нанимать на работу служащих. Исключение сделано только для армии и ряда других, каких именно – пока не уточняется.