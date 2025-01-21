Трамп подписал первые указы на стадионе перед сторонниками

Трамп подписал первые указы на стадионе перед сторонникамиНовый президент отменил 78 указов Байдена
Новый президент США Дональд Трамп вечером 20 января присоединился к своим сторонникам на стадионе Capital One Arena, где он посмотрел инаугурационный парад и подписал несколько первых указов. В понедельник днем Трамп официально вступил в должность.
Инаугурационный парад
Десятки тысяч сторонников нового президента наблюдали за инаугурацией на стадионе в центре Вашингтона и ждали его прибытия: сначала несколько часов очереди на улице, затем несколько часов внутри.
Сама церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия – из-за низкой температуры в столице страны. В день инаугурации традиционно проводится большой парад по Пенсильвания-авеню, но из-за морозной погоды Трамп распорядился перенести праздничные мероприятия в помещение, и парад было решено провести на стадионе.
В зале присутствовали дети Трампа, а также вице-президент Джей Вэнс со своей семьей.
После парада к залу обратился спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он высоко оценил соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и Газой.
«Этот успех демонстрирует силу лидерства президента Трампа и уважение, которое он вызывает на мировой арене, – заявил Уиткофф. – Это еще один пример его способности добиваться результатов в самых сложных и трудных ситуациях».
На мероприятии присутствовали члены семей израильских заложников: те, чьи близкие уже были освобождены, а также те, чьи родные все еще находятся в Газе. Они поднялись на сцену, чтобы пожать руку Трампу.
В своей речи Уиткофф также озвучил некоторые принципы внешней политики Трампа, включая «взаимность и ответственность».
«Мы больше не будем нести финансовое бремя за страны, которые не готовы финансировать собственное развитие. Дни пустых чеков закончились», – сказал он под аплодисменты.
Обращение к сторонникам после инаугурации
Трамп, который провел на этом же стадионе за день до этого многотысячный митинг, вышел к своим избирателям уже как лидер страны.
Он заявил, что он подпишет указы о помиловании для участников беспорядков в Вашингтоне 6 января, назвав их «заложниками».
«Сегодня вечером я подпишу помилования для заложников 6 января, чтобы их освободить. И как только я уйду отсюда, я отправлюсь в Овальный кабинет, где подпишу помилования для многих людей», – сказал он.
Трамп назвал администрацию Байдена «худшей» в истории, в частности потому, что «они позволили миллионам нелегальных иммигрантов пересечь американскую границу».
Он также пообещал подписать указ, требующий от каждого члена кабинета задействовать все доступные ресурсы, чтобы победить инфляцию и быстро снизить стоимость жизни.
«Я также подпишу исполнительный указ, чтобы немедленно прекратить цензуру федерального правительства в отношении американского народа. В Америке мы верим в свободу слова», – добавил он.
Заканчивая свою речь, Трамп пообещал своим сторонникам, что они будут очень довольны его администрацией, когда увидят, что начали происходить хорошие события.
Трамп также пообещал прекратить конфликты, которые сейчас происходят в мире. Во время выступления на стадионе, Трамп снова назвал россиянина Александра Овечкина, выступающего за команду Вашингтона в НХЛ, хорошим игроком.
Подписанные указы
На стадионе Трамп подписал несколько указов, которые его помощник зачитывал по мере их подписания, в том числе указ об отмене 78 исполнительных указов Джо Байдена. Трамп временно запретил федеральным учреждениям издавать какие либо указы до того как его администрация полностью войдет в курс дела и приступит к работе. Он также временно запретил госучреждениям нанимать на работу служащих. Исключение сделано только для армии и ряда других, каких именно – пока не уточняется.
Трамп также подписал указы, обязывающие всех федеральных сотрудников вернуться к очной работе, а каждое федеральное ведомство и агентство – решить «кризис стоимости жизни» в США.
Новый президент подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения, указ федеральному правительству о восстановлении «свободы слова» и предотвращении «государственной цензуры» свободы слова, а также указ о прекращении «использования правительства в качестве оружия» были подписаны Трампом под аплодисменты сторонников.
Перед тем как покинуть зал, Трамп бросил в толпу маркеры, которыми подписывал указы.
Президент сразу после этого направился в Белый Дом подписывать другие указы.