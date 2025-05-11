Как зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о прямых переговорах

Как зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о прямых переговорахРоссия готова возобновить прерванные в Стамбуле переговоры «без предварительных условий»
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 2022 г., без каких-либо предварительных условий. Встреча может состояться с утра 15 мая в Стамбуле. Ранее 10 мая лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши потребовали от России принять 30-дневное прекращение огня к 12 мая, пригрозив ужесточением санкций. Ответа Киева на предложение Москвы пока не последовало.
«Ведомости» собрали реакции в иностранных СМИ на предложение российского президента.
«Он [Путин] предложил провести переговоры после того, как Украина и европейские державы потребовали, чтобы Россия присоединилась к «безоговорочному» 30-дневному прекращению огня с понедельника, заявив, что президент США Дональд Трамп поддержал их ультиматум. Путин не указал, согласилась ли Россия с планом перемирия. Отказ российского лидера приведет к новым санкциям, направленным на энергетический и финансовый сектор, заявил в субботу в Киеве президент Украины Владимир Зеленский».
«Путин, чьи усилия за последний год продвинулись вперед, твердо отстаивает свои условия прекращения конфликта. Администрация Зеленского и МИД Украины не отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать это предложение».
«Украина уже два месяца заявляет, что хочет немедленного 30-дневного прекращения огня – это позиция, продвигаемая ключевыми европейскими союзниками Киева, а также Трампом. Россия <...> настаивает на наличии так называемых «нюансов», которые необходимо учесть в первую очередь. В воскресенье Путин опроверг информацию об отказе Москвы от диалога с Киевом и заявил, что «решение теперь за украинскими властями».
«Владимир Путин отклонил ультиматум европейских лидеров о согласии на прекращение огня с Украиной, но предложил провести прямые переговоры с Киевом. Четыре европейских лидера ранее в субботу посетили киевский майдан вместе с Зеленским. Трамп пока публично не прокомментировал свой разговор с группой лидеров <...> и то, взял ли он на себя конкретные обязательства в случае, если Путин откажется от прекращения огня. До сих пор администрация Трампа, судя по всему, занимала гораздо более жесткую позицию по отношению к Киеву, чем к Москве, однако есть некоторые слабые сигналы того, что настроения в Вашингтоне могут меняться после позитивной встречи Трампа и Зеленского в Ватикане».
«Предложение Путина прозвучало после того, как лидеры четырех крупных европейских стран пригрозили усилить давление на Москву, если она не примет безоговорочное 30-дневное прекращение огня на Украине.
Зеленский, общаясь с журналистами вместе с европейскими лидерами в Киеве в субботу, назвал их встречу «очень важным сигналом». «Это проявление Европой своей солидарности с Украиной», – сказал также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приоритетной задачей было сделать так, чтобы продолжение боевых действий на Украине обошлось России слишком дорого. На вопрос Associated Press о том, как будет работать механизм мониторинга, Сибига ответил, что детали пока обсуждаются».
«Путин особо упомянул проект соглашения 2022 г., принятый на переговорах в Стамбуле. Согласно этому проекту, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США».
«Несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав, Путин не пошел на существенные уступки в целях прекращения конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что предложение Путина – это "первый шаг, но недостаточный".
«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», – заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки на Украину, добавив, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».