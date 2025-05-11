Как зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о прямых переговорах

«Владимир Путин отклонил ультиматум европейских лидеров о согласии на прекращение огня с Украиной, но предложил провести прямые переговоры с Киевом. Четыре европейских лидера ранее в субботу посетили киевский майдан вместе с Зеленским. Трамп пока публично не прокомментировал свой разговор с группой лидеров <...> и то, взял ли он на себя конкретные обязательства в случае, если Путин откажется от прекращения огня. До сих пор администрация Трампа, судя по всему, занимала гораздо более жесткую позицию по отношению к Киеву, чем к Москве, однако есть некоторые слабые сигналы того, что настроения в Вашингтоне могут меняться после позитивной встречи Трампа и Зеленского в Ватикане».