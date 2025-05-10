Украина объявила о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая

Украина объявила о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 маяЗеленский обсудил такую инициативу с западными союзниками
Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней со следующей недели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника [12 мая]», – сказал министр, его слова привела пресс-служба МИД Украины.
Сибига сообщил, что президент страны Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели из Киева телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по мирному предложению.
Министр добавил, что в случае, если на инициативу согласится Москва и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».
8 мая Зеленский в Telegram, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом США Трампом, заявил, что Украина готова полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты».
Сейчас действует перемирие, объявленное Россией. Оно началось с 0:00 мск 8 мая и завершится 0:00 мск 11 мая. Киев отверг инициативу, предложив остановку боев на 30 дней.
Минобороны РФ сообщило, что во время действия объявленного Москвой перемирия было зафиксировано 9318 нарушений со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, украинская армия предприняла четыре попытки прорыва через границу с РФ в Курской и Белгородской областях.