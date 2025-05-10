Газета
Телеграм
/ Политика

Украина объявила о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая

Зеленский обсудил такую инициативу с западными союзниками
Максим Цуланов
EPA / TASS
EPA / TASS

Киев готов к полному прекращению огня на 30 дней со следующей недели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника [12 мая]», – сказал министр, его слова привела пресс-служба МИД Украины.

Сибига сообщил, что президент страны Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели из Киева телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по мирному предложению.

Министр добавил, что в случае, если на инициативу согласится Москва и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия «могут проложить путь мирным переговорам».

8 мая Зеленский в Telegram, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом США Трампом, заявил, что Украина готова полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты». 

Сейчас действует перемирие, объявленное Россией. Оно началось с 0:00 мск 8 мая и завершится 0:00 мск 11 мая. Киев отверг инициативу, предложив остановку боев на 30 дней.

Минобороны РФ сообщило, что во время действия объявленного Москвой перемирия было зафиксировано 9318 нарушений со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, украинская армия предприняла четыре попытки прорыва через границу с РФ в Курской и Белгородской областях. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных