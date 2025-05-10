Минобороны заявило о 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Украинской стороной было предпринято четыре попытки прорыва через границу с РФ в Курской и Белгородской областях. Также отмечены 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки украинской Сумской области, Березники украинской Харьковской области и др.