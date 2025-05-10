Минобороны заявило о 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Минобороны заявило о 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУУкраинская сторона четыре раза попыталась прорваться через границу РФ
Во время действия объявленного Россией перемирия зафиксировано 9318 нарушений со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке», – говорится в сообщении.
Украинской стороной было предпринято четыре попытки прорыва через границу с РФ в Курской и Белгородской областях. Также отмечены 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки украинской Сумской области, Березники украинской Харьковской области и др.
По всей линии фронта ВСУ совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с дронов, добавили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в российско-украинском конфликте на период празднования Дня Победы. Режим прекращения огня начал действовать с 0:00 мск 8 мая и завершится 0:00 мск 11 мая.
Киев отверг предложение Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести вместо этого 30-дневное перемирие и начать мирные переговоры. Несмотря на отказ Украины, РФ оставила в силе объявленное перемирие.