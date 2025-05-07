Кремль подтвердил перемирие с 8 по 10 мая
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это инициатива российской стороны, президента Путина. Она остается в силе», – сказал он.
28 апреля президент РФ объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. Российская сторона призвала также остановить бои. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал объявить 30-дневное перемирие, а не только на период 80-летия Победы.
Позже Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы. Он пояснил, что месяц остановки боев необходим, поскольку «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине без предварительных условий. По его словам, 30-дневное перемирие рассматривается Москвой как предварительное условие.
С 6 мая на российские регионы началась атака беспилотников со стороны Украины. На фоне этого нарушена стабильная работа аэропортов Центральной России. Как сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров. Российские авиакомпании объявляли об отмене части рейсов.