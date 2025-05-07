Кремль подтвердил перемирие с 8 по 10 мая

28 апреля президент РФ объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. Российская сторона призвала также остановить бои. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал объявить 30-дневное перемирие, а не только на период 80-летия Победы.