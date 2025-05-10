Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

Путин предложил Украине возобновить прямые переговорыВстреча может пройти в Стамбуле 15 мая, цель – долгосрочный и прочный мир
Президент России Владимир Путин во время заявления для прессы в Кремле предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Это было сделано сразу после завершения торжеств и дипломатических мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Путина, он предлагает начать их без предварительных условий.
«Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», – сказал он.
Путин напомнил, что Турция неоднократно предлагала посредничество в организации переговоров между Россией и Украиной, и подчеркнул важную роль президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в этом процессе. По его словам, результатом переговоров стал совместный проект соглашения, который был парафирован главой украинской делегации. Но, как отметил российский лидер, под давлением Запада этот документ был «выброшен в корзину».
Путин заявил о намерении провести переговоры с Эрдоганом и попросить его предоставить площадку для новых мирных переговоров по Украине. Он выразил надежду, что Турция подтвердит свою готовность содействовать мирному урегулированию. По словам Путина, Москва настроена на серьезный диалог, цель которого – устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного и прочного мира. Также он допустил возможность обсуждения новых соглашений о перемирии, подчеркнув, что это должно быть реальное прекращение огня, соблюдаемое обеими сторонами, а не лишь пауза для перегруппировки украинской армии.
«Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», – подчеркнул российский лидер.
Президент России отметил, что некоторые мировые лидеры, руководствуясь собственными политическими амбициями, а не интересами своих народов, стремятся продолжать вооруженный конфликт с РФ. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам без предварительных условий и призвал вернуться к диалогу, прерванному не по инициативе России. По его словам, в условиях продолжающихся боевых действий предложение о переговорах – это шаг к миру, и те, кто действительно стремится к его достижению, не могут это поддержать. Глава государства также выразил благодарность международным посредникам, прилагающим усилия к мирному урегулированию – в частности Китаю, Бразилии, государствам Африки, Ближнего Востока и другим странам.
После начала спецоперации России на Украине стороны провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Но переговоры зашли в тупик, а впоследствии украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российской стороной до тех пор, пока президентом РФ является Путин. В то же время Кремль отмечал, что Россия готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы.
Президент России неоднократно отмечал, что принципиальная позиция РФ – это нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.