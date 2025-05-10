Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

Президент России отметил, что некоторые мировые лидеры, руководствуясь собственными политическими амбициями, а не интересами своих народов, стремятся продолжать вооруженный конфликт с РФ. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам без предварительных условий и призвал вернуться к диалогу, прерванному не по инициативе России. По его словам, в условиях продолжающихся боевых действий предложение о переговорах – это шаг к миру, и те, кто действительно стремится к его достижению, не могут это поддержать. Глава государства также выразил благодарность международным посредникам, прилагающим усилия к мирному урегулированию – в частности Китаю, Бразилии, государствам Африки, Ближнего Востока и другим странам.