Что сказал Путин об Украине, переговорах, Верховной раде и Медведчуке

Что сказал Путин об Украине, переговорах, Верховной раде и МедведчукеСоглашение Москвы с Зеленским возможно лишь при его избрании на выборах, считает он
Россия готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Владимир Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря.
«Если Украина хочет идти по пути мирного урегулирования, она в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными [сейчас] являются [Верховная] рада [Украины]и председатель рады [Руслан Стефанчук]», – сказал Путин.
Такое положение дел российский лидер объяснил тем, что по конституции Украины полномочия в период военного положения, действующего там с 24 февраля 2022 г., могут быть продлены лишь у Рады. А для президента такой опции не предусмотрено, что делает его нахождение в должности после истечения полномочий и в отсутствие выборов нелегитимным.
«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», – сказал Путин
Но сейчас, по его словам, «если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов и силовых структур». «И все, что они делают, исполняя приказы, они знают, что они соучастники этой противоправной деятельности», – считает Путин.
«А он (легитимный с точки зрения российского президента спикер Рады Стефанчук. – “Ведомости”) полностью под главой режима находится. Но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями», – сказал он.
Кроме того, после объявления Россией о присоединении к ней по итогам референдума в сентябре 2022 г. Херсонской, Запорожской областей и Донбасса Зеленский подписал указ, в котором запретил вести переговоры с высшим российским руководством. О необходимости отменить этот указ для начала переговоров Путин ранее неоднократно упоминал.
При этом в конце прямой линии, во время блиц-опроса, отвечая на вопрос от зрителя, президент России допустил, что даст возможность Зеленскому получить политическое убежище. «Россия никому не отказывает», – сказал Путин, но предположил, что в случае опасности украинский лидер направится скорее на Запад.
Переговоры, перемирие, мир
Говоря об условиях для начала переговоров, Путин вновь заверил, что «у нас нет предварительных условий». «Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле [ в марте 2022 г.]. И исходя из реалий, которые складываются “на земле” сегодня», – сказал Путин.
Он напомнил, что эти тезисы он изложил в июньском выступлении перед руководством МИД России. Тогда, 14 июня. Путин заявил, что готов начать переговоры, если вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут административные границы четырех регионов, которые по результатам референдума в сентябре 2022 г. Россия считает своей неотъемлемой частью.
Кроме того, одним из условий российский лидер назвал отказ от интеграции в военный альянс НАТО, что прописано в украинской конституции с 2019 г. Наконец, отмечал тогда президент, базовые соглашения должны быть урегулированы международными договорами, среди которых – полная отмена западных экономических санкций.
Китайско-бразильскую мирную инициативу, презентованную в мае, Путин назвал «искренней попыткой поиска решения». В конце сентября КНР и Бразилия организовали на полях Генассамблеи ООН встречу группы «Друзей мира» на Украине, к которой тогда присоединились 26 стран. Ключевыми пунктами китайско-бразильской инициативы является остановка боевых действий и созыв широкой международной конференции для урегулирования конфликта.
«На наш взгляд, эта попытка решения является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон: ни Украине, ни России, Поэтому делается это такими нейтральными странами, которые не вмешиваются в конфликт, как, например, делают это западные государства, которые фактически воюют с нами руками украинцев», – сказал Путин.
Поэтому предложения урегулирования со стороны Запада и его союзников, по его мнению, стоит принимать, «сто раз подумав», так как это «фактически воюющая сторона».
Говоря о возможности немедленной остановки боевых действий и перемирия, Путин отметил, что сейчас «происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава» ВСУ.
«Что реально мы видим на поле боя? Наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. В данный день, в данную минуту времени. Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать», – заявил Путин.
При этом он признал, что обсуждал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о «рождественском» перемирии. Но отметил, что Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора. 15 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии». 18 декабря венгерский премьер, тем не менее, вновь заявил, что его предложение «рождественского» перемирия остается в силе.
Что Путин сказал о Медведчуке
Вопрос о том, с кем и при каких условиях Путин готов вести переговоры на Украине, задала Галина Меркулова, входящая в руководство созданного в России в начале 2023 г. движения «Другая Украина». Председателем совета организации является Виктор Медведчук – бывший председатель политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине к лету 2022 г. в связи с обвинениями в «пророссийскости».
Сам Медведчук с началом боевых действий и приближением российских войск к Киеву сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился с 2021 г. по делу о госизмене. В апреле украинские спецслужбы задержали политика. В сентябре того же года Россия обменяла у Украины Медведчука и 55 попавших в плен российских военных на 215 украинских военнопленных, включая более ста сдавшихся на «Азовстали», в том числе из полка «Азов»
«Руководитель, идейный вдохновитель этого движения («Другая Украина». – «Ведомости»), это, видимо, Виктор Медведчук? Мы с ним практически не видимся. Но я знаю, что и он тоже так считает (Зеленского нелегитимным. – «Ведомости»)», – сказал Путин.