Что сказал Путин об Украине, переговорах, Верховной раде и Медведчуке

«Что реально мы видим на поле боя? Наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. В данный день, в данную минуту времени. Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать», – заявил Путин.