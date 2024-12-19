Путин заявил о «кардинальном изменении ситуации» на «всей линии фронта»Он также пообещал выбить ВСУ из Курской области, но не назвал сроков
Ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине по итогам 2024 г. «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами». Об этом днем 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта. Речь идет не о продвижении на 100, на 200, на 300 м. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Каждый день», – сказал Путин.
Он объяснил, что предпосылки для такого продвижения были заложены в 2023 г., когда Вооруженные силы Украины летом-осенью проводили неудачное для них контрнаступление в Запорожской и Донецкой областях и происходила «классика боевых действий».
«Противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе. Так у нас и происходит. Боевые действия сложная вещь. Загадывать трудно и не к чему. Но происходит именно так. и мы движемся к решению наших первостепенных задач», – сказал Путин, не уточнив этих задач.
Действия военнослужащих на линии соприкосновения с ВСУ президент России оценил как «героические», а возможности российских Вооруженных сил - как «возрастающие».
На коллегии Минобороны 16 декабря министр обороны Андрей Белоусов наметил ключевые направления модернизации Вооруженных сил – создание эшелонированной сети военных складов вместо крупных баз хранения, организацию «войск беспилотных систем» в III квартале 2025 г., а также разработку и внедрение цифровых решений для 37 важнейших базовых процессов.
По словам Белоусова, за 2024 г. с Минобороны заключили контракт более 427 000 человек. В 2023 г., по словам главы государства, на контрактную службу записались 486 000 человек. Путин добавил, что в уходящем году в среднем в день подписывали контракт около 1000 человек. Президент также напомнил, что в 2024 г. штатная численность Вооруженных сил России увеличена до 1,5 млн военнослужащих.
Обстановка на линии соприкосновения
На заседании коллегии Минобороны 16 декабря Путин заявил, что за 2024 г. Вооруженные силы взяли под контроль 189 населенных пунктов в ходе военной операции на Украине. Глава государства тогда заявил, что в боевых действиях «российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения».
По состоянию на конец декабря российские войска вели бои за важный узел обороны ВСУ в Южном Донбассе – город Курахово (55 км на запад от Донецка). Сейчас ВСУ ушли из большей части жилой застройки. К Курахово Вооруженные силы России смогли пробиться после того, как к 1 октября смогли взять другой укрепленный пункт – Угледар, бои за который шли с 2022 г. Угледар, в свою очередь, расположен в 20 км к югу от Курахово. Две трети этого расстояния российские войска прошли за полтора месяца. К западу от Угледара российские войска подошли к крупному поселку Великая Новоселка на стыке ДНР и Запорожской области.
Севернее Курахово ВС охватывают южные подходы к крупнейшему узлу обороны и логистики ВСУ в этой части Донбасса – городам Покровск (Красноармейск) и Мирноград. Население Покровска на 2021 г. оценивалось в 61 000 человек – сопоставимо с взятым ЧВК «Вагнер» и российской армией в мае 2023 г. Бахмутом. До этого шедшим со стороны Донецка российским войскам удалось прорвать линию обороны, державшуюся на городах Украинск (занят в конце сентября), Селидово и Горняк (заняты в конце октября). К Покровску российская армия продвигается большую часть года, после того как в конце февраля взяла укрепрайон вокруг прилегающей к самому Донецку Авдеевки и смогла совершить прорыв через населенный пункт Очеретино к северу от нее в мае.
Кроме того, российские войска продолжают бои в центре города Торецк (Дзержинск) к северо-западу от Горловки (на 2021 г. – 31 000 жителей). На восточные окраины города ВС прорвались еще в конце июня, но с тех пор ведут тяжелые бои в жилой застройке. Кроме того, к западу от Бахмута и к северу от Торецка продолжаются идущие с весны бои за город Часов Яр. Контроль над Торецком и Часовым Яром открывает дорогу к городу Константиновке – «воротам» к последней неподконтрольной России в Донбассе крупной городской агломерации – Славянско-Краматорской.
К северу от этой агломерации, на стыке Донбасса и Харьковской области, российской армии удалось разрезать плацдарм ВСУ на западном берегу реки Оскол и продвинуться к Купянску (райцентр и крупный железнодорожный узел на востоке Харьковщины), из которого российская армия отошла осенью 2022 г. Продолжаются бои в городе Волчанск, куда российские подразделения вошли весной для создания «санитарной зоны», имеющей целью предотвратить обстрелы ВСУ Белгородской области.
Ситуация в Курской области
После слов о ситуации на линии боевого соприкосновения в целом Путин перешел к ситуации в Курской области, часть Суджанского района которой вместе с райцентром до сих пор оккупирована ВСУ после прорыва через границу в начале августа. На конец ноября, как писало агентство Reuters, в генштабе Украины признали потерю 40% захваченных тогда территорий.
Как сообщало Минобороны, за осень был возвращен контроль над рядом населенных пунктов в Кореневском районе в западной части украинского прорыва. В октябре была освобождена Любимовка – важный транспортный узел. 12 декабря была взята соседняя Новоивановка. За неделю до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация «близка к развязке», не назвав ее сроков.
Президент России на прямой линии 19 декабря вспомнил о ситуации в этом регионе в связи с тем, что бойцы дальневосточной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, подарившие ему продемонстрированное на прямой линии знамя подразделения, «воюют в Курской области, выдавливают, выбивают противника с нашей территории».
По его словам, кроме морских пехотинцев, которые, «конечно, там не одни», действуют 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 106-я дивизия ВДВ, мотострелковые части.
«Все воюют, просто, в прямом смысле слова, героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, кто воюет в Курской области и на всей линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал Путин.
Путин ответил на вопрос беженки из Курской области, живущей в пункте временного размещения (ПВР), о сроках вытеснения ВСУ из региона и возможности жителям вернуться. Всего из-за прорыва ВСУ, по данным местных властей, было эвакуировано около 150 000 человек.
«Я просто сейчас не могу, не хочу назвать конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои серьезные», – сказал Путин.
При этом он в очередной раз отметил бессмысленность операции ВСУ в Курской области – как в плане вторжения в регион в августе, так и в том, чтобы «держаться сейчас там, так, как они сейчас делают – бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения».
«Но, тем не менее, это происходит: мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините: я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе. Но сказать “к такому числу” – ну так не делается», – сказал Путин. Он объяснил отказ называть точные сроки заботой о военнослужащих.