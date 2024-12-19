Путин заявил о «кардинальном изменении ситуации» на «всей линии фронта»

Севернее Курахово ВС охватывают южные подходы к крупнейшему узлу обороны и логистики ВСУ в этой части Донбасса – городам Покровск (Красноармейск) и Мирноград. Население Покровска на 2021 г. оценивалось в 61 000 человек – сопоставимо с взятым ЧВК «Вагнер» и российской армией в мае 2023 г. Бахмутом. До этого шедшим со стороны Донецка российским войскам удалось прорвать линию обороны, державшуюся на городах Украинск (занят в конце сентября), Селидово и Горняк (заняты в конце октября). К Покровску российская армия продвигается большую часть года, после того как в конце февраля взяла укрепрайон вокруг прилегающей к самому Донецку Авдеевки и смогла совершить прорыв через населенный пункт Очеретино к северу от нее в мае.