Подкаст «Ведомостей»: Трамп признает Крым частью России?

Американский сценарий урегулирования конфликта между Россией и Украиной по-прежнему «на столе». И один из его пунктов, если верить утечкам, – юридическое признание Соединенными Штатами Крыма как части России. Трамп уже высказался об этом как о вопросе лично для него, если не решенном, то почти решенном. Признает ли Трамп Крым частью России? Как юридически это возможно и к чему это приведет?