Чем запомнился парад в честь 80-летия Победы

Чем запомнился парад в честь 80-летия ПобедыБеспилотники, министр в костюме, графика и иностранные военнослужащие
На парад приехали 27 лидеров государств. Среди них: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Парад победы впервые открыл Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны менее года назад. Традиционно министр принимает парад в военной форме. Однако Белоусов является гражданским лицом, поэтому на параде появился в строгом черном костюме. До него парад в костюме принимал Анатолий Сердюков.
- Кроме российских военных в параде участвовали расчеты из 13 иностранных государств. Участвовали военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы. Впервые иностранные военнослужащие приняли участие в параде Победы в 2010 г.
В механизированной части парада участвовали 183 единицы советских и современных боевых машин.
Впервые были показаны модифицированный бронетранспортер ВПК-7829 на базе платформы «Бумеранг» и боевая машина Б-11 на платформе «Курганец-25». Были представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва».
Впервые в параде участвовали и БПЛА: «Герань», «Орлан-10», «Ланцет-51» и «Ланцет-52», которые везли грузовики.
В авиационной части российские летчики исполнили фигуру «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», который был исполнен на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29.
Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России. В трансляции впервые были использованы элементы компьютерной графики.