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Чем запомнился парад в честь 80-летия Победы

Беспилотники, министр в костюме, графика и иностранные военнослужащие
Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

  • На парад приехали 27 лидеров государств. Среди них: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

  • Парад победы впервые открыл Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны менее года назад. Традиционно министр принимает парад в военной форме. Однако Белоусов является гражданским лицом, поэтому на параде появился в строгом черном костюме. До него парад в костюме принимал Анатолий Сердюков.

  • Кроме российских военных в параде участвовали расчеты из 13 иностранных государств. Участвовали военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы. Впервые иностранные военнослужащие приняли участие в параде Победы в 2010 г.

  • В механизированной части парада участвовали 183 единицы советских и современных боевых машин. 

  • Впервые были показаны модифицированный бронетранспортер ВПК-7829 на базе платформы «Бумеранг» и боевая машина Б-11 на платформе «Курганец-25». Были представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва».

  • Впервые в параде участвовали и БПЛА: «Герань», «Орлан-10», «Ланцет-51» и «Ланцет-52», которые везли грузовики.

  • В авиационной части российские летчики исполнили фигуру «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», который был исполнен на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29.

  • Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России. В трансляции впервые были использованы элементы компьютерной графики.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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