Чем запомнился парад в честь 80-летия Победы

Парад победы впервые открыл Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны менее года назад. Традиционно министр принимает парад в военной форме. Однако Белоусов является гражданским лицом, поэтому на параде появился в строгом черном костюме. До него парад в костюме принимал Анатолий Сердюков.