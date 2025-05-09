Как зарубежные СМИ отреагировали на парад в честь 80-летия Победы в Москве

Как зарубежные СМИ отреагировали на парад в честь 80-летия Победы в МосквеИностранная пресса обратила внимание на демонстрацию военной мощи России и присутствие лидера КНР Си Цзиньпина
9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств. Перед трибунами прошли 1500 участников спецоперации на Украине, а также военнослужащие 13 иностранных государств.
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Как зарубежные СМИ отреагировали на парад Победы в Москве – в материале «Ведомостей».
«Парад, во время которого мимо трибун под звуки военного оркестра провезли беспилотники, использовавшиеся на Украине, ознаменовал для господина Путина геополитический момент, когда положение Москвы на мировой арене, похоже, улучшилось благодаря дружественному по отношению к России подходу президента [США Дональда] Трампа.
Но, несмотря на кажущуюся готовность Трампа к переговорам с Путиным, ни один высокопоставленный американский чиновник не присутствовал на параде в честь Дня Победы – ежегодном патриотическом событии в российском календаре. Вместо этого к Путину присоединились более 20 иностранных лидеров из стран, которые в основном занимают нейтральную или враждебную по отношению к Западу позицию».
«День Победы, который отмечается в России 9 мая, является самым важным светским праздником в стране. Парад и другие церемонии подчеркивают стремление Москвы продемонстрировать свою глобальную мощь и укрепить союзы, которые она заключила, стремясь найти противовес Западу на фоне конфликта на Украине.<...>
Советский Союз потерял 27 млн человек в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Это огромная жертва, оставившая глубокий след в национальном сознании».
«На следующий день после празднования Дня Победы в Европе в большинстве стран Европы Россия проводит в Москве пышный – «самый масштабный в истории» – парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и демонстрирует свою военную мощь на фоне продолжающегося вторжения на Украину. <...> Московский парад проходит в тот же день, когда многие европейские министры иностранных дел совершают символические визиты на Украину, чтобы объявить о новом раунде поддержки страны».
«Путин выступил [на параде Победы] после того, как президент США Дональд Трамп в четверг призвал к 30-дневному прекращению огня. <...> Путин не упомянул призыв Трампа к прекращению огня во время своего выступления. <...>
В своей речи он [Путин] сделал жест примирения, заявив, что Россия «высоко» ценит вклад США и европейских союзников в их «общую борьбу» против нацистской Германии».
«Сегодня Путину не обойтись без американских гостей. Пришел режиссер Оливер Стоун. Человек, которому разрешили часами брать интервью у российского лидера для документального фильма, объявил о своем участии и сообщил, что он уже был на этом "впечатляющем параде" много лет назад. Актер боевиков Стивен Сигал тоже отдает дань уважения. Он является уполномоченным Путина по гуманитарным отношениям с США».
«В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотники проехали по Красной площади во время ежегодного парада в честь Дня Победы, ознаменовавшего капитуляцию нацистской Германии во Второй мировой войне, к президенту Владимиру Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров, что стало его личной победой как лидера, которого Запад стремился изолировать. <...>
Союз между США и Европой трещит по швам, силы Украины находятся под давлением».
«Фицо и президент Сербии Александр Вучич – два европейских лидера, которые присутствуют на параде, несмотря на шквал осуждений со стороны других западных столиц.<...>
В то время как Фицо и Вучич вылетели в Москву, глава дипломатии ЕС Кайя Каллас и более 15 министров иностранных дел стран Евросоюза вместо этого отправились во Львов, <...>, а также выделят Киеву еще 1 млрд евро финансовой помощи, которая будет финансироваться за счет замороженных российских активов».
«Россия заявила, что в мероприятии примут участие 27 мировых лидеров, но особенно выделялось присутствие лидера Китая<...>. Китайский лидер Си Цзиньпин занял почетное место, надев оранжево-черную георгиевскую ленту, которую Россия считает символом воинской славы, но которая была запрещена в нескольких соседних странах.<...>
Поворот России на восток был подчеркнут присутствием военных контингентов из Северной Кореи, Вьетнама и Монголии. Тысячи северокорейцев сражались против украинских войск в Курской области России, и Путин лично поприветствовал некоторых солдат на Красной площади, обняв одного из них, награжденного орденом. Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, посетил российское посольство в Пхеньяне, чтобы подчеркнуть укрепление связей своей страны с Москвой».
«Для россиян – и для многих народов бывшего Советского Союза – 9 мая является самой священной датой в календаре, и Путин стремился использовать воспоминания о Второй мировой войне для сплочения российского общества<...>. Кремль заявляет, что присутствие союзников России, таких как Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и несколько десятков лидеров из стран бывшего Советского Союза, Африки, Азии и Латинской Америки, показывает, что Россия не изолирована, даже если бывшие западные союзники Москвы по Второй мировой войне хотят держаться в стороне».