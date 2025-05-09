Как зарубежные СМИ отреагировали на парад в честь 80-летия Победы в Москве

«На следующий день после празднования Дня Победы в Европе в большинстве стран Европы Россия проводит в Москве пышный – «самый масштабный в истории» – парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и демонстрирует свою военную мощь на фоне продолжающегося вторжения на Украину. <...> Московский парад проходит в тот же день, когда многие европейские министры иностранных дел совершают символические визиты на Украину, чтобы объявить о новом раунде поддержки страны».