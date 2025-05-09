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Лукашенко назвал парад 2025 года «самым сильным»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил парад в честь 80-летия Победы в Москве на Красной площади, сообщает «БелТА».

«В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», – сказал Лукашенко. Он добавил, что в 20:30 в Минске пройдет свой парад в честь Дня Победы.

В Москве прошел парад в честь Дня Победы. Участие в нем приняли свыше 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Свыше 1500 военнослужащих военных парадных расчетов – участники спецоперации, в числе которых - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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