Лукашенко назвал парад 2025 года «самым сильным»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил парад в честь 80-летия Победы в Москве на Красной площади, сообщает «БелТА».
«В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», – сказал Лукашенко. Он добавил, что в 20:30 в Минске пройдет свой парад в честь Дня Победы.
В Москве прошел парад в честь Дня Победы. Участие в нем приняли свыше 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Свыше 1500 военнослужащих военных парадных расчетов – участники спецоперации, в числе которых - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.