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Трамп заявил о «великом дне» для России и Украины после предложения Путина

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом 15 мая. Он назвал событие «потенциально великим днем для России и Украины». 

«Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет [завершение конфликта]», – написал он в Truth Social.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. 

Ранее 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и главы европейских государств после совместной встречи сообщили Трампу, что Киев готов начать прямые переговоры. Это произойдет, если стороны достигнут соглашения о прекращении огня, писал Axios со ссылкой источники.

Ответа Киева на предложение Путина о возобновление стамбульских переговоров пока не последовало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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