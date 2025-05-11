Трамп заявил о «великом дне» для России и Украины после предложения Путина
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом 15 мая. Он назвал событие «потенциально великим днем для России и Украины».
«Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет [завершение конфликта]», – написал он в Truth Social.
Ранее 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и главы европейских государств после совместной встречи сообщили Трампу, что Киев готов начать прямые переговоры. Это произойдет, если стороны достигнут соглашения о прекращении огня, писал Axios со ссылкой источники.
Ответа Киева на предложение Путина о возобновление стамбульских переговоров пока не последовало.