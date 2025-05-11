Рубио посетит Турцию с 14 по 16 мая

Рубио посетит Турцию с 14 по 16 маяВизит госсекретаря США совпадает с датой возможной встречи РФ и Украины в Стамбуле
Госсекретарь США Марко Рубио намерен посетить Турцию 14-16 мая. Об этом сообщили в американском госдепартаменте, передает «РИА Новости».
Согласно сообщению, визит состоится в Анталию, где госсекретарь примет участие в министерской встрече НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с Москвой, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Такое условие поставили Украина, Великобритания, Германия, Франция и Польша 10 мая.
Москва и Киев несколько раз проводили переговоры по поводу урегулирования конфликта весной 2022 г. 29 марта того же года процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.