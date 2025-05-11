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Рубио посетит Турцию с 14 по 16 мая

Визит госсекретаря США совпадает с датой возможной встречи РФ и Украины в Стамбуле
Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио намерен посетить Турцию 14-16 мая. Об этом сообщили в американском госдепартаменте, передает «РИА Новости».

Согласно сообщению, визит состоится в Анталию, где госсекретарь примет участие в министерской встрече НАТО.

Вместе с тем даты визита совпадают с возможной встречей делегаций России и Украины в турецком Стамбуле. 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести переговоры с Киевом 15 мая. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести встречу в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с Москвой, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Такое условие поставили Украина, Великобритания, Германия, Франция и Польша 10 мая.

Москва и Киев несколько раз проводили переговоры по поводу урегулирования конфликта весной 2022 г. 29 марта того же года процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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