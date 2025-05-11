Рубио посетит Турцию с 14 по 16 мая

Москва и Киев несколько раз проводили переговоры по поводу урегулирования конфликта весной 2022 г. 29 марта того же года процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.