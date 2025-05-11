МИД: Путин предложил начать переговоры о первопричинах конфликта, а не перемирии
Россия предлагает начать переговоры 15 мая о первопричинах конфликта, а не перемирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что судя по реакции украинской стороны, на Банковой «плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России».
Предложение российского лидера прозвучало после инициативы Киева. Украинская сторона призвала остановить бои с 12 мая на 30 дней и начать мирные переговоры. Отвечая на предложение Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.