МИД: Путин предложил начать переговоры о первопричинах конфликта, а не перемирии

Предложение российского лидера прозвучало после инициативы Киева. Украинская сторона призвала остановить бои с 12 мая на 30 дней и начать мирные переговоры. Отвечая на предложение Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.