Песков назвал устранение первопричин конфликта с Украиной целью переговоров

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. До этого президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники Киева предложили Москвой заключить перемирие сроком на 30 дней, а уже после проводить переговоры. Зеленский 11 мая подтвердил, что ожидает от Москвы решения по предложению о прекращении огня, которое должно начаться с понедельника, 12 мая.