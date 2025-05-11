Песков назвал устранение первопричин конфликта с Украиной целью переговоров
Целями переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил разговоре с ТВЦ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что Украина зависит от западных кураторов, которые «в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса».
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. До этого президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники Киева предложили Москвой заключить перемирие сроком на 30 дней, а уже после проводить переговоры. Зеленский 11 мая подтвердил, что ожидает от Москвы решения по предложению о прекращении огня, которое должно начаться с понедельника, 12 мая.
Песков говорил, комментируя заявление Путина, что устойчивый мир может быть достигнут только путем серьезных переговоров, а США сейчас проявляют готовность к ним.