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Песков назвал устранение первопричин конфликта с Украиной целью переговоров

Ведомости

Целями переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил разговоре с ТВЦ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Украина зависит от западных кураторов, которые «в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса».

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. До этого президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники Киева предложили Москвой заключить перемирие сроком на 30 дней, а уже после проводить переговоры. Зеленский 11 мая подтвердил, что ожидает от Москвы решения по предложению о прекращении огня, которое должно начаться с понедельника, 12 мая.

Песков говорил, комментируя заявление Путина, что устойчивый мир может быть достигнут только путем серьезных переговоров, а США сейчас проявляют готовность к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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