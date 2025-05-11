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Politico: Трамп согласился поддержать европейский план о перемирии на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал инициативу Украины и европейских лидеров по 30-дневному перемирию на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании предупредили президента России Владимира Путина, что усилят давление на РФ, если тот не согласится принять разработанное Украиной и союзниками предложение о перемирии. В тот день в Киеве они провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и он, как пишет Politico, поддержал европейские требования и «готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня».

«Два европейских чиновника, присутствовавших в Киеве, назвали результаты встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и получить его поддержку», – говорится в материале.

При этом один из чиновников предупредил, что президент США «склонен быстро менять свое мнение».

Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского президента первым, но «недостаточным» шагом. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Зеленский подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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