Politico: Трамп согласился поддержать европейский план о перемирии на Украине
Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал инициативу Украины и европейских лидеров по 30-дневному перемирию на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании предупредили президента России Владимира Путина, что усилят давление на РФ, если тот не согласится принять разработанное Украиной и союзниками предложение о перемирии. В тот день в Киеве они провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и он, как пишет Politico, поддержал европейские требования и «готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня».
«Два европейских чиновника, присутствовавших в Киеве, назвали результаты встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и получить его поддержку», – говорится в материале.
При этом один из чиновников предупредил, что президент США «склонен быстро менять свое мнение».
Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского президента первым, но «недостаточным» шагом. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Зеленский подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры.