Politico: Трамп согласился поддержать европейский план о перемирии на Украине

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании предупредили президента России Владимира Путина, что усилят давление на РФ, если тот не согласится принять разработанное Украиной и союзниками предложение о перемирии. В тот день в Киеве они провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и он, как пишет Politico, поддержал европейские требования и «готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня».