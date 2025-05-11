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Келлог призвал к прекращению огня на Украине до начала переговоров

Ведомости

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия перед проведением переговоров должны договориться о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в X.

«Как неоднократно говорил президент [Дональд] Трамп, прекратите убивать! Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот», – заявил Келлог.

Президент РФ Владимир Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Киев подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя предложение российского лидера, назвал возможные переговоры «потенциально великим днем для России и Украины». Политик в то же время в частном порядке поддержал инициативу Украины и европейских лидеров по 30-дневному перемирию, писало Politico со ссылкой на источники. При этом один из европейских чиновников предупредил, что президент США «склонен быстро менять свое мнение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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