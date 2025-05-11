Келлог призвал к прекращению огня на Украине до начала переговоров

Американский президент Дональд Трамп, комментируя предложение российского лидера, назвал возможные переговоры «потенциально великим днем для России и Украины». Политик в то же время в частном порядке поддержал инициативу Украины и европейских лидеров по 30-дневному перемирию, писало Politico со ссылкой на источники. При этом один из европейских чиновников предупредил, что президент США «склонен быстро менять свое мнение».