Келлог призвал к прекращению огня на Украине до начала переговоров
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия перед проведением переговоров должны договориться о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в X.
«Как неоднократно говорил президент [Дональд] Трамп, прекратите убивать! Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот», – заявил Келлог.
Президент РФ Владимир Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Киев подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя предложение российского лидера, назвал возможные переговоры «потенциально великим днем для России и Украины». Политик в то же время в частном порядке поддержал инициативу Украины и европейских лидеров по 30-дневному перемирию, писало Politico со ссылкой на источники. При этом один из европейских чиновников предупредил, что президент США «склонен быстро менять свое мнение».