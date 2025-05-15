Гости Стамбула: кто и почему прилетел на переговоры с Украиной

Гости Стамбула: кто и почему прилетел на переговоры с УкраинойСовещание по подготовке диалога накануне провел президент Владимир Путин
Ранним утром в четверг делегация России прибыла в аэропорт Ататюрка, сообщил «Интерфакс». Президент Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Поздно вечером 14 мая стал известен состав делегации переговорщиков со стороны РФ. Возглавил ее, как и во время провальных стамбульских переговоров 2022 г. экс-министр культуры и в течение последних пяти лет помощник российского президента Владимир Мединский. Об этом сообщает сайт Кремля, опубликовавший утвержденный Владимиром Путиным список.
Кроме Мединского в утвержденном президентом Владимиром Путиным списке оказался еще один участник произошедшей три года назад встречи – замминистра обороны России Александр Фомин, объявлявший тогда о «жесте доброй воли» в виде «кардинального сокращения» активности армии России в Киевской и Черниговской областях. МИД на нынешних переговорах представил заместитель министра – Михаил Галузин. В делегацию вошел начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.
В экспертной группе российских переговорщиков с Украиной числятся от Минобороны – замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, от МИД – директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук, от Генштаба – первый замначальника информации управления генерал-майор Александр Зорин и замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.
При этом из всей переговорной группы уроженцами Украинской ССР являются как минимум двое: помощник президента Мединский (родился в Черкасской области) и генерал-майор Зорин (родился в Харькове).
Индекс Мосбиржи отреагировал на уровень представительства России и, соответственно, ожиданий от переговоров – и резко ускорил снижение. Еще в 22:55 мск индикатор находился на уровне 2918,16 пункта, а в 23:11 мск упал до 2872,8 пункта (-1,55%). При этом Мосбирже растет фьючерс на валютную пару доллар-рубль (Si). Ближайший контракт с истечением в июне в 23:33 мск рос на 0,56%, до ₽83 003
Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной очевидно, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 г., говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Дань трём прошедшим годам – большее представительство военных, тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии на земле". Но в центре снова не территориальный вопрос, военно-политический статус и широкое понимание безопасности», — подчеркнул эксперт.
Почему Путин не едет в Стамбул
Некоторое время в прессе обсуждалась вероятность приезда Путина в Турцию в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера от 11 мая о переговорах так, что намерен говорить именно с ним.
Президент Бразилии Инасио Лула да Силва, посетивший Москву 9 мая, утром 14 мая в Пекине заявил, что вновь планирует заехать в столицу России. «Я постараюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: «Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры!» (цитата по АР).
О том, что Лула да Силва предлагал во время пребывания в Москве 9 мая Путину свое посредничество по Украине сообщал еще 12 мая телеканал CNN Brazil. Позже посольство Бразилии в России сообщило, что Лула да Силва сделал 14 мая краткую остановку в Москве, но уже покинул ее к вечеру.
В феврале 2022 г. переговорные группы России и Украины в Белоруссии стали известны в день встречи, напоминает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Он также поясняет, что сейчас, в отличие от 2022 г., в российско-украинской встрече на высшем уровне не было никакого практического смысла, и лишь медийный – для лично украинского лидера.
«После парафирования соглашений в Стамбуле в 2022 г. встреча Путина и Зеленского была логична – ради подписания готовых, парафированных делегациями двух стран документов. Сейчас такие документы не подготовлены», – поясняет Силаев.
Что теперь делают украинцы
Украинская сторона в течение дня не вносила ясности в состав своих переговорщиков в Стамбуле. Зеленский, сначала отрицавший возможность переговоров с кем-либо в Турции, кроме Путина, 13 мая заявил, что сначала в день переговоров прилетит в страну на встречу с ее президентом Реджепом Эрдоганом. Но не в Стамбул, а в столицу страны.
«Мы проговорили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции. Это Анкара. Она будет в четверг 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции», – пояснил Зеленский (цитата по РБК-Украина).
Силаев отмечает, что, с приближением даты 15 мая, Зеленский начинал понимать, что Путин на встречу с ним не приедет. И, чтобы не допустить для того потери лица, Эрдоган предложил ему «замену» в виде встречи в Анкаре.
После объявления о том, что состав российской делегации утвержден Путиным, Reuters со ссылкой на источники подтвердило, что Зеленский уже вылетел в Анкару. Но агентство не уточнило, планирует ли он посещать Стамбул в связи с уровнем переговорщиков от России и отсутствием Путина в числе едущих.
По информации источников украинского Radio NV в офисе Зеленского, в Турцию планируют поехать глава администрации президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится в стране. В ночь на 15 мая Сибига сообщил в соцсети Х, что встретился в турецкой Анталье с госсекретарем США Мароко Рубио, «чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных условий».
По тому, кого выставит теперь Украина для переговоров в Стамбуле, и выставит ли вообще, можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к повестке трехлетней давности, считает Лукьянов. При этом, подчеркивает эксперт, публичные высказывания украинских властей до сих пор показывали, что не готовы.
Кого присылают американцы
Единственная сторона, которая заранее очертила круг лиц, которые будут представлять ее в Стамбуле, – это США. Президент Дональд Трамп, находящийся в ближневосточном турне, 13 мая заявил, что туда отправится госсекретарь Рубио. Поздно вечером 14 мая стало известно, что Рубио прибыл на неформальную встречу министров иностранных дел ченов НАТО, которая проходит в турецкой Анталье.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (специализируется на контактах с Россией) сообщил, что вместе с Китом Келлогом отправится в Стамбул только в пятницу. CNN со ссылкой на источники утверждает, что и Уиткофф, и Келлог, хотя и планируют присутствовать на первых с апреля 2022 г. прямых переговорах, но лишь как наблюдатели. Вечером 14 мая Уиткофф, следующий за Трампом в его ближневосточном турне, уточнил, будучи в столице Катара Дохе, что он и Рубио отправятся непосредственно в Стамбул только в пятницу 16 мая.
Трамп, 14 мая завершивший визит в Саудовскую Аравию, неоднократно допускал возможность приезда в Турцию. Однако следующей точкой в его планах значился Катар, и американский президент указал на загруженность графика в четверг. При этом Трамп уже прибыв в катарскую столицу Доху днем 14 мая заявил на встрече с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, что ожидает «хороших результатов» от российско-украинской встречи в Стамбуле (цитата по NBC).
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя днем 14 мая вероятность приезда Трампа в Турцию ради российско-украинских переговоров, заявил телеведущему Павлу Зарубину, что «мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там» (цитата по видеофрагменту в Telegram-канале Зарубина).
В итоге после объявления состава российской делегации Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп решил не ехать. CNN уже в ночь на 15 мая сообщил, что Рубио прибыл в страну. «Необязательный» статус – наблюдателей, а не посредников – позволил Вашингтону заранее обозначить уполномоченных, в отличие от двух договаривающихся сторон, замечает Силаев.
Возможно, Трамп своей инициативностью и обещанием приехать в Турцию, если приедет Путин, сначала озадачил Москву, допускает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Кремлю нужно было сделать так, чтобы не утратить информационную инициативу, при этом не дать повод оппонентам представить свои действия перед США как слабость или как отказ от урегулирования и желание затянуть конфликт, добавил эксперт.
По словам Лукьянова, сейчас наиболее интересна реакция США: Трамп может заявить, что всё идёт отлично, стороны подошли к прямым переговорам и это всё – благодаря ему. А может, сам или через соратников, выразить, наоборот, разочарование уровнем представительства России в Стамбуле. «Хотя, в общем-то, Москва даёт американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, а для Украины только вот такое. Ход сделан, остается ждать ответного», — резюмировал Лукьянов.