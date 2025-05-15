Гости Стамбула: кто и почему прилетел на переговоры с Украиной

По словам Лукьянова, сейчас наиболее интересна реакция США: Трамп может заявить, что всё идёт отлично, стороны подошли к прямым переговорам и это всё – благодаря ему. А может, сам или через соратников, выразить, наоборот, разочарование уровнем представительства России в Стамбуле. «Хотя, в общем-то, Москва даёт американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, а для Украины только вот такое. Ход сделан, остается ждать ответного», — резюмировал Лукьянов.