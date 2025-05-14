Президент Бразилии вернется в Москву, чтобы поговорить с Путиным об Украине

В свою очередь Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле. При этом российский лидер напомнил, что РФ ранее неоднократно объявляла перемирия, которые, однако, систематически нарушались Киевом, включая последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также выразил благодарность международным посредникам, прилагающим усилия к мирному урегулированию.