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Президент Бразилии вернется в Москву, чтобы поговорить с Путиным об Украине

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен вернуться в Москву после своего визита в Китай, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта.

«Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с Путиным», – сказал он на конференции в Пекине (цитата по ТАСС).

Бразильский лидер отметил, что во время своего визита в Россию 8–10 мая получил просьбу от президента Украины Владимира Зеленского узнать о готовности российской стороны объявить перемирие. По его словам, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИДа.

Президент Бразилии добавил, что сразу же передал просьбу Зеленского Путину во время их встречи. 12 мая сообщалось, что Лула да Силва предложил свое посредничество в урегулировании украинского кризиса. По его словам, позиция Бразилии близка к подходу администрации президента США Дональда Трампа, который также выступает за скорейшее начало переговоров.

В свою очередь Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле. При этом российский лидер напомнил, что РФ ранее неоднократно объявляла перемирия, которые, однако, систематически нарушались Киевом, включая последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также выразил благодарность международным посредникам, прилагающим усилия к мирному урегулированию.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая. Но состав ее представителей он не стал раскрывать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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