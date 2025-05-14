Что известно о подготовке первых с 2022 года переговоров России и Украины

Что известно о подготовке первых с 2022 года переговоров России и УкраиныДо сих пор не ясно, кто будет их проводить
Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не стал называть состав, имена и ранги должностных лиц, которые могут представить Москву на этих переговорах. «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», – сказал Песков.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва надеется на прямой контакт с Украиной в Стамбуле: «Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, – она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту».
Российско-украинская встреча в Стамбуле будет означать готовность Украины вернуться к переговорной повестке 2022 г., считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Она заключалась, напоминает он, в объявленных российской стороной целях специальной военной операции – ограничении военного потенциала Киева, его нейтралитете и отходе от политики ограничения прав русскоязычных граждан. Теперь также предстоит решить территориальные вопросы, обеспечив признание изменений с вхождением в состав России четырех новых регионов.
США пока неофициально подтверждали отправку своих представителей в Стамбул и не называли их имен. Но Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Турцию в четверг отправятся спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. CNN со ссылкой на источники утверждает, что и Уиткофф, и Келлог, хотя и планируют присутствовать на первых с апреля 2022 г. прямых российско-украинских переговорах, намерены «наблюдать» за ними, не вмешиваясь. Уиткофф с момента начала попыток посредничества США контактирует традиционно с российской стороной, Келлог – с украинской и европейской.
В интервью 13 мая для ресурса Breitbart News Уиткофф заявил, что «никакая сделка [по Украине] не может быть заключена без подписи президента Путина». Спецпредставитель Трампа также добавил, что «не понимает логики» идеи «не разговаривать с Путиным». Он выразил надежду на встречу президента России с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время.
Сам факт присутствия двух посланников, чья специализация известна, говорит о намерении Трампа демонстрировать сбалансированность, чтобы не обидеть ни одну из сторон, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
Лица, которые будут находиться в составе украинской делегации, еще не назывались. Только президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что прибудет 15 мая в Стамбул и ждет такого же шага от президента России Владимира Путина. Это было сказано после того, как российский лидер предложил в ночь на 11 мая возобновить прямые переговоры России с Украиной, допустив возможность договориться о «реальном перемирии» после краткосрочного трехдневного 8–11 мая, объявленного Россией.
Наши представители отправятся туда – [госсекретарь] Марко [Рубио] поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться
Украина и европейские политики настаивали на немедленном объявлении 30-дневного прекращения огня. Идею перемирия на этот срок как варианта, необходимого «в идеале», 8 мая поддержал и Трамп. Он выразил 12 мая надежду на приезд Путина в Стамбул для встречи с Зеленским. Президент США допустил свое присутствие в Турции, если «посчитает это полезным», но во время визита в Саудовскую Аравию 13 мая заявил, что отправляет в Стамбул госсекретаря Марко Рубио и других своих представителей.
Кошкин замечает частую смену риторики Трампа, в связи с чем говорить о конкретных предпочтениях американского президента пока сложно: как показала практика, он пытался оказывать давление как на Россию, так и на Украину. «Трамп силится продемонстрировать, что он дирижер процесса урегулирования. На данном этапе он будто подыгрывает Киеву ради сиюминутных целей. Но это не означает, что завтра он не встанет риторически на сторону Путина», – говорит Кошкин.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что ни с кем из других представителей России украинский президент встречаться не намерен. Но американское издание Axios со ссылкой на источники 13 мая утверждало, что президент Украины намерен провести переговоры, даже если Путин не приедет в Стамбул. А в украинской прессе и политической сфере после заявления президента страны развернулась дискуссия относительно правомерности возобновления прямых переговоров с российским руководством. Их запретил указ Зеленского 30 сентября 2022 г. Зеленский заявил, что его указ запрещает такие переговоры всем на Украине, кроме него самого.
Украинская Верховная рада в условиях изменившейся ситуации сможет быстро разрешить переговоры с Москвой, полагает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Сам Зеленский, приглашая Путина на встречу, работает и на внутреннюю публику, чтобы укрепить свой имидж ради обеспечения более уверенных позиций на выборах, которые рано или поздно состоятся. В Стамбуле, предполагает Скориков, речь может идти о начале обсуждения решения вопросов урегулирования конфликта с учетом ситуации «на земле», а именно перехода четырех регионов под контроль России.
По мнению Скорикова, в конечном итоге Украина будет вынуждена согласиться на территориальные уступки. «Де-юре в Киеве это не признают, ведь это будет означать политическую смерть любой украинской политической силы. Но возможен сценарий, аналогичный сложившемуся вокруг Грузии, Абхазии и Южной Осетии: Тбилиси территории республик называет «оккупированными», но грузинская сторона со времен войны 2008 г. не стремится к их практическому возвращению военным путем», – резюмирует Скориков.