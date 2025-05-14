Что известно о подготовке первых с 2022 года переговоров России и Украины

США пока неофициально подтверждали отправку своих представителей в Стамбул и не называли их имен. Но Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Турцию в четверг отправятся спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. CNN со ссылкой на источники утверждает, что и Уиткофф, и Келлог, хотя и планируют присутствовать на первых с апреля 2022 г. прямых российско-украинских переговорах, намерены «наблюдать» за ними, не вмешиваясь. Уиткофф с момента начала попыток посредничества США контактирует традиционно с российской стороной, Келлог – с украинской и европейской.