Песков: делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая

Представитель Кремля уточнил, что Москва оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Песков вновь не стал раскрывать состав делегации и уточнил, что об этом будет объявлено после соответствующих указаний президента.