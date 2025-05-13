Песков: делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая
Российская делегация будет в Стамбуле 15 мая ждать украинскую сторону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что Москва оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Песков вновь не стал раскрывать состав делегации и уточнил, что об этом будет объявлено после соответствующих указаний президента.
13 мая спецпосланник американского лидера по Украине и России Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Путин прибудет на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул. Свое участие подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, предложивший Путину встретиться лично.
Замминистр иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что стороны на переговорах в Стамбуле обсудят вопросы устойчивого урегулирования конфликта, его первопричин и вопрос территорий, перешедших под контроль РФ.