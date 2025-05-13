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Песков: делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая

Ведомости

Российская делегация будет в Стамбуле 15 мая ждать украинскую сторону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Москва оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Песков вновь не стал раскрывать состав делегации и уточнил, что об этом будет объявлено после соответствующих указаний президента.

13 мая спецпосланник американского лидера по Украине и России Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Путин прибудет на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул. Свое участие подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, предложивший Путину встретиться лично.

Замминистр иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что стороны на переговорах в Стамбуле обсудят вопросы устойчивого урегулирования конфликта, его первопричин и вопрос территорий, перешедших под контроль РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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