США пригрозили РФ жесткими санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
Вашингтон может прибегнуть к беспрецедентным санкциям в отношении России, если урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с места. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения. «Это могут быть значительные санкции. Они жестче, чем мы когда-либо видели», – подчеркнул он. В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении Банка России и компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.
Ранее стало известно, что в Стамбул направятся два спецпосланника президента Дональда Трампа – Келлог и Уиткофф. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта.
11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее глава Украины сказал, что лично примет участие в переговорах.
На следующий день Трамп допустил возможность своего визита в Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта.