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США пригрозили РФ жесткими санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине

Ведомости

Вашингтон может прибегнуть к беспрецедентным санкциям в отношении России, если урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с места. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения. «Это могут быть значительные санкции. Они жестче, чем мы когда-либо видели», – подчеркнул он. В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении Банка России и компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Ранее стало известно, что в Стамбул направятся два спецпосланника президента Дональда Трампа – Келлог и Уиткофф. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее глава Украины сказал, что лично примет участие в переговорах.

На следующий день Трамп допустил возможность своего визита в Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта.

В начале мае Reuters писал, что американские чиновники подготовили новый пакет санкций против России. Целью ограничений могут стать «Газпром» и другие крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами, а также банковский сектор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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