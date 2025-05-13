США пригрозили РФ жесткими санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине

По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения. «Это могут быть значительные санкции. Они жестче, чем мы когда-либо видели», – подчеркнул он. В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении Банка России и компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.