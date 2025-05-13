Трамп направит на переговоры в Стамбул Уиткоффа и Келлога

12 мая Трамп допустил возможность своего визита в Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из российской делегации, кроме Путина.