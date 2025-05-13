Трамп направит на переговоры в Стамбул Уиткоффа и Келлога
По данным трех источников Reuters, в Стамбул направятся два спецпосланника президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта, которые должны пройти в Турции 15 мая. Ранее Трамп не исключал и личного присутствия на этой встрече.
11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Кто именно будет в российской делегации – пока непонятно. Кремль обещал сообщить об этом тогда, когда «президент сочтет нужным».
Президент Украины Владимир Зеленский после этого выразил готовность Киева принять участие в переговорах, но при условии полного прекращения огня со стороны России с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в обсуждениях.
12 мая Трамп допустил возможность своего визита в Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из российской делегации, кроме Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. По его словам, Москва заинтересована в поиске «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранении его первопричин и установлении прочного мира.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 12 мая выразил уверенность, что РФ и Украина смогут в ближайшие дни достичь определенных компромиссов для начала диалога по урегулированию конфликта.