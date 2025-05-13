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Трамп направит на переговоры в Стамбул Уиткоффа и Келлога

Ведомости

По данным трех источников Reuters, в Стамбул направятся два спецпосланника президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта, которые должны пройти в Турции 15 мая. Ранее Трамп не исключал и личного присутствия на этой встрече.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Кто именно будет в российской делегации – пока непонятно. Кремль обещал сообщить об этом тогда, когда «президент сочтет нужным».

Президент Украины Владимир Зеленский после этого выразил готовность Киева принять участие в переговорах, но при условии полного прекращения огня со стороны России с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в обсуждениях.

12 мая Трамп допустил возможность своего визита в Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если сочтет это полезным для урегулирования конфликта. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из российской делегации, кроме Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. По его словам, Москва заинтересована в поиске «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранении его первопричин и установлении прочного мира.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 12 мая выразил уверенность, что РФ и Украина смогут в ближайшие дни достичь определенных компромиссов для начала диалога по урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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