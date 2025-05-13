Кремль назовет участников встречи в Стамбуле, когда президент сочтет нужным

Кремль назовет участников встречи в Стамбуле, когда президент сочтет нужнымПесков не стал комментировать предложение Зеленского
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести личную встречу президентов в Стамбуле. Он уточнил, что Россия продолжает подготовку к переговорам. А кто именно поедет в Стамбул – Кремль объявит тогда, когда президент посчитает нужным.
«Здесь просто вам могу напомнить. Наверное, здесь нужно исходить из того, что было сказано вот в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская страна продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Вот, собственно, все, можно сказать. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», – сказал Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского.
На уточняющий вопрос Associated Press о том, кто будет представлять Россию на переговорах, Песков ответил: «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим».
11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы ОП Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Владимира Путина.