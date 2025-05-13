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Кремль назовет участников встречи в Стамбуле, когда президент сочтет нужным

Песков не стал комментировать предложение Зеленского
Ведомости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести личную встречу президентов в Стамбуле. Он уточнил, что Россия продолжает подготовку к переговорам. А кто именно поедет в Стамбул – Кремль объявит тогда, когда президент посчитает нужным.

«Здесь просто вам могу напомнить. Наверное, здесь нужно исходить из того, что было сказано вот в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская страна продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Вот, собственно, все, можно сказать. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», – сказал Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского.

На уточняющий вопрос Associated Press о том, кто будет представлять Россию на переговорах, Песков ответил: «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим».

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы ОП Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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