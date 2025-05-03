Reuters: США подготовили новые санкции для усиления давления на Россию

В марте Reuters писало о разработке Вашингтоном плана потенциального смягчения санкций против России. В апреле Трамп допустил, что против РФ могут быть введены вторичные санкции, а в госдепе позднее заявили, что США сохраняют все действующие меры и не исключают введения новых. 26 апреля американский лидер говорил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.