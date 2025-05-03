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Reuters: США подготовили новые санкции для усиления давления на Россию

Ведомости

Американские чиновники подготовили новый пакет санкций против России, но пока непонятно, одобрит ли ограничения президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Санкции направлены на усиление давления на Москву, чтобы та поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта с Украиной, сообщили Reuters три собеседника среди официальных лиц США и еще один знакомый с вопросом источник. Целью ограничений, как рассказал представитель администрации, могут стать «Газпром» и другие крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами, а также банковский сектор.

Другой источник добавил, что совет национальной безопасности США «пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России», и это должен одобрить Трамп.

В марте Reuters писало о разработке Вашингтоном плана потенциального смягчения санкций против России. В апреле Трамп допустил, что против РФ могут быть введены вторичные санкции, а в госдепе позднее заявили, что США сохраняют все действующие меры и не исключают введения новых. 26 апреля американский лидер говорил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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