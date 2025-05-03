Reuters: США подготовили новые санкции для усиления давления на Россию
Американские чиновники подготовили новый пакет санкций против России, но пока непонятно, одобрит ли ограничения президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
Санкции направлены на усиление давления на Москву, чтобы та поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта с Украиной, сообщили Reuters три собеседника среди официальных лиц США и еще один знакомый с вопросом источник. Целью ограничений, как рассказал представитель администрации, могут стать «Газпром» и другие крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами, а также банковский сектор.
Другой источник добавил, что совет национальной безопасности США «пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России», и это должен одобрить Трамп.
В марте Reuters писало о разработке Вашингтоном плана потенциального смягчения санкций против России. В апреле Трамп допустил, что против РФ могут быть введены вторичные санкции, а в госдепе позднее заявили, что США сохраняют все действующие меры и не исключают введения новых. 26 апреля американский лидер говорил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту.