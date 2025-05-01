Госдеп: США не снимают с России никакие существующие санкции

Госдеп: США не снимают с России никакие существующие санкцииАмериканские власти также не исключили введение новых ограничений против Москвы
США сохраняют все действующие санкции в отношении России и не исключают введение новых, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Очевидно, что мы не снимаем никакие существующие санкции», – заявила она во время брифинга.
На вопрос, рассматривает ли администрация возможность введения вторичных санкций против России, Брюс ответила: «Мы знаем, что он [президент Дональд Трамп] заявлял о своей готовности сделать это».
«Президент хочет, чтобы все действия, предпринимаемые нашей страной, происходили дипломатическим путем. Это ясно, учитывая нашу приверженность этому подходу, – добавила она. – И в то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, весь глобус, которые тоже требуют внимания».
Брюс также напомнила слова госсекретаря Марка Рубио о том, что если не будет никакого прогресса, то стиль участия Вашингтона изменится – он не будет посредником.
Комментируя результаты, достигнутые за 100 дней по разрешению украинского конфликта, Брюс подчеркнула, что главное – это то, что стороны ведут диалог.
30 апреля газета Financial Times сообщила, что западные сырьевые и судоходные компании начали активно консультироваться с юридическими фирмами, изучая возможность возобновления бизнеса с Россией на фоне ожиданий потенциального смягчения антироссийских санкций со стороны США.
По данным издания, стремление Трампа к улучшению отношений с Москвой дало компаниям надежду на отмену или ослабление ограничений. Однако ключевой проблемой остается вероятность того, что США могут снять часть санкций, тогда как Великобритания и Европейский союз сохранят свои ограничения.