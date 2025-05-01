Госдеп: США не снимают с России никакие существующие санкции

«Президент хочет, чтобы все действия, предпринимаемые нашей страной, происходили дипломатическим путем. Это ясно, учитывая нашу приверженность этому подходу, – добавила она. – И в то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, весь глобус, которые тоже требуют внимания».