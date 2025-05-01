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Госдеп: США не снимают с России никакие существующие санкции

Американские власти также не исключили введение новых ограничений против Москвы
Ведомости

США сохраняют все действующие санкции в отношении России и не исключают введение новых, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Очевидно, что мы не снимаем никакие существующие санкции», – заявила она во время брифинга.

На вопрос, рассматривает ли администрация возможность введения вторичных санкций против России, Брюс ответила: «Мы знаем, что он [президент Дональд Трамп] заявлял о своей готовности сделать это».

«Президент хочет, чтобы все действия, предпринимаемые нашей страной, происходили дипломатическим путем. Это ясно, учитывая нашу приверженность этому подходу, – добавила она. – И в то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, весь глобус, которые тоже требуют внимания».

Брюс также напомнила слова госсекретаря Марка Рубио о том, что если не будет никакого прогресса, то стиль участия Вашингтона изменится – он не будет посредником.

Комментируя результаты, достигнутые за 100 дней по разрешению украинского конфликта, Брюс подчеркнула, что главное – это то, что стороны ведут диалог.

30 апреля газета Financial Times сообщила, что западные сырьевые и судоходные компании начали активно консультироваться с юридическими фирмами, изучая возможность возобновления бизнеса с Россией на фоне ожиданий потенциального смягчения антироссийских санкций со стороны США.

По данным издания, стремление Трампа к улучшению отношений с Москвой дало компаниям надежду на отмену или ослабление ограничений. Однако ключевой проблемой остается вероятность того, что США могут снять часть санкций, тогда как Великобритания и Европейский союз сохранят свои ограничения.

Трамп на прошлой неделе допустил, что против РФ могут быть введены вторичные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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