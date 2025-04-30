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FT: западные компании изучают возможности возобновления бизнеса с РФ

Ведомости

Западные сырьевые и судоходные компании начали активно консультироваться с юридическими фирмами, изучая возможность возобновления бизнеса с Россией на фоне ожиданий потенциального смягчения антироссийских санкций со стороны США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, стремление президента США Дональда Трампа к улучшению отношений с Москвой дало компаниям надежду на отмену или ослабление ограничений. Однако ключевой проблемой остается вероятность того, что США могут снять часть санкций, тогда как Великобритания и Европейский союз сохранят свои ограничения.

«Разделение США и Европы в настоящее время является серьезной проблемой для бизнеса», – заявил Сэм Тейт из юридической фирмы Clyde & Co.

Теоретически европейские компании могли бы попытаться создать американские подразделения с сотрудниками, не имеющими связей с Европой, чтобы использовать более либеральные правила США, считает эксперт по санкциям Дэниел Мартин из Holman Fenwick Willan. Однако большинство транснациональных компаний все равно останутся ограниченными санкциями ЕС и Великобритании, даже если США начнут смягчать свои ограничения, отмечает Ли Ханссон из юридической фирмы Reed Smith.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм для согласования возвращения ранее ушедших компаний на российский рынок. При этом глава государства подчеркнул, что приоритет должен отдаваться национальным производителям. Первый вице-премьер Денис Мантуров 20 февраля заявил, что Россия будет допускать на свой рынок только те компании, которые представляют интерес для страны. Преференции будут предоставляться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС для обеспечения технологического суверенитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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