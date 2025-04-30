FT: западные компании изучают возможности возобновления бизнеса с РФ

21 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм для согласования возвращения ранее ушедших компаний на российский рынок. При этом глава государства подчеркнул, что приоритет должен отдаваться национальным производителям. Первый вице-премьер Денис Мантуров 20 февраля заявил, что Россия будет допускать на свой рынок только те компании, которые представляют интерес для страны. Преференции будут предоставляться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС для обеспечения технологического суверенитета.