Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию

Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в РоссиюСделать это надо так, чтобы отечественные производители сохранили преимущества, отметил президент
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отрегулировать возвращение компаний, которые в прошлом ушли с российского рынка. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме будущих технологий.
«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО [Всемирной торговой организации]. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», – сказал Путин.
Он отметил, что при решении данного вопроса следует действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей».
«Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно. <…> Так же, как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводитель нас упрашивает: «только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем». Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. А в области промышленного производства точно совершенно нужно все продумать», – подчеркнул президент.
Он призвал кабмин внимательно отнестись к этой задаче, «чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».
После начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. в отношении РФ были введены масштабные санкции, и ряд зарубежных компаний покинули страну. Среди них, например, американский производитель авиационной, космической и военной техники Boeing, производитель потребительских товаров Unilever, немецкий автоконцерн Volkswagen, американский производитель обуви и одежды Nike и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, а также многие другие.
Как заявил журналистам в феврале 2025 г. глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, только бизнес США, покинув РФ, потерял около $324 млрд прибыли. По его словам, наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд.
18 февраля, после переговоров в Эр-Рияде делегаций РФ и США, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов спрогнозировал постепенную разморозку счетов компаний и возврат западных брендов в РФ.
При этом 21 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров заявил журналистам, что обсуждение возврата иностранных компаний в страну возможно только после отмены антироссийских санкций. Он добавил, что не располагает информацией о планах западных брендов вернуться на российский рынок. Мантуров позже также подчеркнул, что Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама.
20–21 февраля 2025 г. в Москве в Центре международной торговли проходит Форум будущих технологий. Он собрал ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Главная тема Форума – «Новые материалы и химия».