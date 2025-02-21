Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию

«Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно. <…> Так же, как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводитель нас упрашивает: «только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем». Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. А в области промышленного производства точно совершенно нужно все продумать», – подчеркнул президент.