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Мантуров назвал условия допуска западных компаний на рынок России

Сейчас в важнейших отраслях приоритет у отечественных производителей
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. 

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки», – рассказал он.

По словам Мантурова, сейчас для технологического суверенитета России в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также сообщил, что для совместных с иностранцами проектов сформированы условия по локализации, передаче технологий и контролю над проектами со стороны российских участников: «Это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду».

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил 20 февраля, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Алиханов объяснил это тем, что после ухода западных компаний российская промышленность получила «огромные возможности для развития».

18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $324 млрд. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Дмитриев добавил, что эти потери являются существенными, поскольку американские компании потеряли будущие доходы и свои позиции на рынке.

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Олег Анашкин говорил «Ведомостям», что у ушедших американских компаний начались проблемы и сейчас они рассчитывают на возвращение на рынок России. По его мнению, западные компании смогут вернуться на свои прежние предприятия, но должны будут за это заплатить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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