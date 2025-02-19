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Спецпредставитель президента РФ спрогнозировал возврат западных брендов в Россию

Ведомости

После встречи в Эр-Рияде ожидается постепенная разморозка счетов компаний и возврат западных брендов в РФ. Такой прогноз сделал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его мнению, санкции сразу могут и не снять, но «их дух увянет», их перестанут расширять. А банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов.

«Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет. Ждем разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз», – пояснил Титов.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. На повестке дня стояли вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи заверил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга». А одна из главных достигнутых договоренностей касается планируемого назначения новых послов в Вашингтоне и Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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