Спецпредставитель президента РФ спрогнозировал возврат западных брендов в Россию
После встречи в Эр-Рияде ожидается постепенная разморозка счетов компаний и возврат западных брендов в РФ. Такой прогноз сделал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его мнению, санкции сразу могут и не снять, но «их дух увянет», их перестанут расширять. А банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов.
«Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет. Ждем разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз», – пояснил Титов.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. На повестке дня стояли вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи заверил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга». А одна из главных достигнутых договоренностей касается планируемого назначения новых послов в Вашингтоне и Москве.