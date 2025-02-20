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Исполнительный директор Renault не исключил возвращения компании в Россию

Ведомости

Исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении, чтобы положить конец конфликту на Украине. Его слова приводит Financial Times (FT).

В мае 2022 г. Renault продала свой российский бизнес и 68% акций «АвтоВАЗа» за символические 2 руб., что обернулось для французского автоконцерна потерями в 2,2 млрд евро. Но компания сохранила право выкупить свою долю обратно в течение шести лет. Де Мео, отвечая на вопрос о возможном возвращении в Россию, отметил: «Я предпочел бы сосредоточиться на будущем, а не на восполнении потерь… Но мы бизнесмены. Если увидим возможность, постараемся ею воспользоваться».

В интервью FT он также добавил: «Честно говоря, я не думал об этом сценарии, потому что ситуация постоянно меняется… У нас есть опция – посмотрим, что будет дальше». До 2022 г. Renault зарабатывала около 10% своей выручки в России и имела 45 000 сотрудников – значительно больше, чем у других автопроизводителей, ушедших с рынка. Volkswagen, Toyota и Hyundai также покинули Россию после начала конфликта, а Mercedes-Benz передал активы дилерской группе «Автодом», сохранив возможность обратного выкупа – аналогично Renault.

«Когда мы вышли из России за две недели, акции упали на 30–35%, все говорили, что мы мертвы», – вспоминает Де Мео, но в 2024 г. Renault достигла рекордной прибыльности, что, по его словам, доказывает правильность выбранной стратегии. 20 февраля Reuters со ссылкой на финансового директора компании Терри Пьетона сообщило, что Renault превзошла ожидания по прибыли за 2024 г. В частности, операционная прибыль составила 4,3 млрд евро, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году.

Выручка компании выросла на 7,4% до 56,2 млрд евро, что значительно превышает ожидаемые 54,5 млрд евро, благодаря запуску таких моделей, как популярный компактный электромобиль R5 и ряд новых гибридов. Ее акции упали в начале торгов, но с начала года выросли на 9%, и аналитики JPMorgan описали результаты как «сильный набор цифр». В тот же день о прибыли отчитался и концерн Mercedez. Компания сообщила о падении прибыли на 40% в 2024 г. и запустила новый план сокращения расходов для оживления продаж и прибыли в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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