Исполнительный директор Renault не исключил возвращения компании в Россию

В интервью FT он также добавил: «Честно говоря, я не думал об этом сценарии, потому что ситуация постоянно меняется… У нас есть опция – посмотрим, что будет дальше». До 2022 г. Renault зарабатывала около 10% своей выручки в России и имела 45 000 сотрудников – значительно больше, чем у других автопроизводителей, ушедших с рынка. Volkswagen, Toyota и Hyundai также покинули Россию после начала конфликта, а Mercedes-Benz передал активы дилерской группе «Автодом», сохранив возможность обратного выкупа – аналогично Renault.