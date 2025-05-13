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Келлог: США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул

Ведомости

США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул 15 мая. В таком случае на встречу прибудет и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News.

Келлог уточнил, что США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам. По его мнению, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать «замечательной встречей».

11 мая Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может состоятся 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Стамбул лично. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что стороны на переговорах обсудят вопросы устойчивого урегулирования и территорий.

Свой визит в Турцию 15 мая также не исключил Трамп. Reuters со ссылкой на три источника писало, что в Стамбул направятся два спецпосланника Трампа – Стив Уиткофф и Келлог. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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