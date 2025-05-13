Келлог: США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул
США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул 15 мая. В таком случае на встречу прибудет и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News.
Келлог уточнил, что США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам. По его мнению, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать «замечательной встречей».
11 мая Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может состоятся 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Стамбул лично. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что стороны на переговорах обсудят вопросы устойчивого урегулирования и территорий.
Свой визит в Турцию 15 мая также не исключил Трамп. Reuters со ссылкой на три источника писало, что в Стамбул направятся два спецпосланника Трампа – Стив Уиткофф и Келлог. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта.