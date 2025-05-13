Келлог: США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул

Свой визит в Турцию 15 мая также не исключил Трамп. Reuters со ссылкой на три источника писало, что в Стамбул направятся два спецпосланника Трампа – Стив Уиткофф и Келлог. Они должны принять участие в переговорах России и Украины об урегулировании конфликта.