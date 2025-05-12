Президент Бразилии предложил посредничество в урегулировании украинского вопроса
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с главой РФ Владимиром Путиным предложил посредничество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает СNN Brasil со ссылкой на специального помощника главы республики по международным вопросам Селсу Аморима.
Аморим отметил, что позиция бразильской стороны близка к той, что придерживается администрация президента США Дональда Трампа. Она заключается в содействии скорейшему началу переговоров.
Ранее издание Hurriyet со ссылкой на источники сообщило, что Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. По информации газеты, Эрдоган благосклонно отнесся к этому предложению.
Путин ночью 11 мая перед журналистами в Кремле выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин. Он не исключил, что удастся договориться и о каких-то «новых перемириях» и о новом прекращении огня.