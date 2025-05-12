Президент Бразилии предложил посредничество в урегулировании украинского вопроса

Путин ночью 11 мая перед журналистами в Кремле выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин. Он не исключил, что удастся договориться и о каких-то «новых перемириях» и о новом прекращении огня.