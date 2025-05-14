СМИ: Украина объявила состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

СМИ: Украина объявила состав делегации для переговоров с Россией в СтамбулеВ нее вошли глава офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, глава МИД Сибига и др.
В состав украинской делегации, которая отправится в Стамбул (Турция) для переговоров с РФ, войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.
Собеседник издания добавил, что решение о формате переговоров и пройдут ли они, будет принимать лично Зеленский 15 мая в Турции.
15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Глава Украины в интервью изданию Liberation сообщил, что на переговорах в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными. Руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что российско-украинские переговоры могут пройти не на высшем уровне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что состав российской делегации станет известен, когда Путин сочтет это необходимым. Президент США Дональд Трамп не исключал, что тоже может посетить Стамбул для встречи с российским президентом.