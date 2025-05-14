СМИ: Украина объявила состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.