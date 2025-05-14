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Песков ответил на вопрос об объявлении состава делегации России в Стамбуле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вряд ли объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле в ходе пресс-конференции с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все-таки сейчас занимается двусторонними российско-малазийскими отношениями», – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста телеканала «Звезда» о том, станет ли известен состав делегации сегодня, Песков ответил, что это станет известно тогда, когда так решит президент России.

Как сообщили в Telegram-канале «Пул N3», ответ на вопрос о составе делегации будет в ближайшие часы и «для многих он будет неожиданным». Позже в канале появилось сообщение, что Путин может сделать заявление после переговоров с премьером Малайзии.

15 мая этого года в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина.

Песков заявлял, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина. При этом делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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