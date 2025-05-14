Песков ответил на вопрос об объявлении состава делегации России в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин вряд ли объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле в ходе пресс-конференции с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы все-таки сейчас занимается двусторонними российско-малазийскими отношениями», – сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста телеканала «Звезда» о том, станет ли известен состав делегации сегодня, Песков ответил, что это станет известно тогда, когда так решит президент России.
15 мая этого года в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина.
Песков заявлял, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина. При этом делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.