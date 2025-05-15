Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что Трамп планировал поехать в Турцию, если в составе российской делегации будет президент РФ Владимир Путин.
15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил Путин 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Ранее Трамп не исключал, что тоже может посетить Стамбул для встречи с российским президентом. Телеканал CGTN Europe сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отправятся в Стамбул 16 мая.
Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме того, РФ на переговорах представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
В состав украинской делегации же войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.