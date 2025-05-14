Уиткофф и Рубио посетят Стамбул 16 мая
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул 16 мая. Об этом сообщил Уиткофф, передает телеканал CGTN Europe.
Спецпосланник Трампа также сообщил, что не знает, будет ли в Стамбуле президент РФ Владимир Путин.
Состав делегации РФ пока не раскрывался. По данным «Коммерсанта», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будет представлять Москву на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
15 мая в Стамбуле должны состояться встречи РФ и Украины. Они были остановлены весной 2022 г. по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина.