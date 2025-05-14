Уиткофф и Рубио посетят Стамбул 16 мая

15 мая в Стамбуле должны состояться встречи РФ и Украины. Они были остановлены весной 2022 г. по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина.