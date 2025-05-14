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Уиткофф и Рубио посетят Стамбул 16 мая

Ведомости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул 16 мая. Об этом сообщил Уиткофф, передает телеканал CGTN Europe.

Спецпосланник Трампа также сообщил, что не знает, будет ли в Стамбуле президент РФ Владимир Путин.

Состав делегации РФ пока не раскрывался. По данным «Коммерсанта», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будет представлять Москву на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

15 мая в Стамбуле должны состояться встречи РФ и Украины. Они были остановлены весной 2022 г. по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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