Зеленский встретится с президентом Турции в Анкаре 15 мая
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая. Об этом глава украинского государства на встрече с журналистами, которую транслирует его офис.
Он выразил надежду, что во время этого визита он сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Говоря о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей России и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что стороны не прорабатывали другие форматы. Он добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, но, по мнению Зеленского, для этого нужно достичь договоренностей о прекращении огня.
Ранее Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Глава Турции тогда выразил поддержку идее возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее глава Украины заявил, что лично примет участие в переговорах.
Неизвестно, будут ли представлены на переговорах третьи стороны. Эрдоган выразил готовность выступить организатором переговоров. Госдеп США объявил, что страну посетит госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая, но официально – для министерской встречи стран НАТО.