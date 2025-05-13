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Зеленский встретится с президентом Турции в Анкаре 15 мая

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая. Об этом глава украинского государства на встрече с журналистами, которую транслирует его офис. 

Он выразил надежду, что во время этого визита он сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Говоря о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей России и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что стороны не прорабатывали другие форматы. Он добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, но, по мнению Зеленского, для этого нужно достичь договоренностей о прекращении огня. 

Ранее Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Глава Турции тогда выразил поддержку идее возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее глава Украины заявил, что лично примет участие в переговорах. 

Неизвестно, будут ли представлены на переговорах третьи стороны. Эрдоган выразил готовность выступить организатором переговоров. Госдеп США объявил, что страну посетит госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая, но официально – для министерской встречи стран НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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