Зеленский встретится с президентом Турции в Анкаре 15 мая

Говоря о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей России и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что стороны не прорабатывали другие форматы. Он добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, но, по мнению Зеленского, для этого нужно достичь договоренностей о прекращении огня.