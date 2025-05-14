СМИ: Зеленский вылетел в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с российской стороной об урегулировании конфликта. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Ранее Путин утвердил состав российской делегации для переговорам по урегулированию украинского конфликта в Турции. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме того, российскую сторону представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
В состав украинской делегации же войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.