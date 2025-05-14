Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве

15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением выступил Путин. Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.