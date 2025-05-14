Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве
14 мая появилась информация о его планах прибыть в Москву после завершения визита в Китай. Ожидается, что бразильский лидер обсудит Путиным просьбы украинских властей относительно предстоящих переговоров в Стамбуле 15 мая, включая вопросы состава делегаций сторон.
Во время своего визита в Россию 8–10 мая Лула да Силва, по его словам, получил от президента Украины Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге пояснял, что у Кремля пока нет информации по планам на возможную встречу президентов Бразилии и России. Но обещал проинформировать, если визит состоится.
15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением выступил Путин. Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.