Путин впервые показал парафированный в Стамбуле договор с Украиной

Представители африканских государств, в числе которых четыре президента, прибыли в Россию с целью обсудить возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, лидер ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин.