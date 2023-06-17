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Политика

Путин впервые показал парафированный в Стамбуле договор с Украиной

Президент представил документ в рамках переговоров с делегацией стран Африки
Полина Худякова
Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле в прошлом году. Этот документ, по его словам, предварительно одобрил руководитель переговорной группы от Украины. Об этом глава государства заявил в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, куда приехали делегаты от семи государств – ЮАР, Замбии, Коморских островов, Сенегала, Египта, Конго и Уганды. Трансляция с мероприятия велась на сайте Кремля.

Отдельно российский президент подчеркнул, что Москва и Киев после прошлогодних переговоров в Турции не договаривались, что проект договора будет носить конфиденциальный характер, а Россия никогда его не предъявляла и не комментировала. Таким образом, российская сторона впервые обнародовала детали стамбульского договора.

«Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Он есть. Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», – сказал Путин, уточнив, что в документе содержится 18 статей, а также есть приложение.

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По словам главы государства, в договоре «все прописано до единиц боевой техники и личного состава ВС» Украины.

«Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти как обычно выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» – заявил Путин.

В этих условиях, Россия, по его словам, никогда не отказывалась от ведения переговоров, и именно руководство Украины объявило о том, что не будет вести диалог. «Понимаю вашу озабоченность разделяю ее, безусловно мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров, отказалась украинская сторона – и декрет даже издали», – резюмировал президент.

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С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

Представители африканских государств, в числе которых четыре президента, прибыли в Россию с целью обсудить возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, лидер ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин.

В целом переговоры с представителями африканских стран продлились более трех часов. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча началась с неформального общения, которое было «долгим и оживленным». Затем участники переговоров перешли в зал для официальной беседы.

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Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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