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Путин общался с лидерами стран Африки более трех часов

Ведомости

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с главами делегаций африканских государств, встреча продлилась более трех часов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В Кремле сообщили, что встреча началась с неформального общения, которое было «долгим и оживленным». Затем участники переговоров перешли в зал для официальной беседы.

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Как сообщала пресс-служба Кремля, представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. В составе делегации – президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба, а также специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных