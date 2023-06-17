Путин общался с лидерами стран Африки более трех часов
В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с главами делегаций африканских государств, встреча продлилась более трех часов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В Кремле сообщили, что встреча началась с неформального общения, которое было «долгим и оживленным». Затем участники переговоров перешли в зал для официальной беседы.
Как сообщала пресс-служба Кремля, представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. В составе делегации – президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба, а также специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.