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Президент ЮАР призвал Москву и Киев начать переговоры

Ведомости

России и Украине пора начать переговоры, внести положительный вклад в этот процесс могут страны Африки, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Сегодня в Санкт-Петербург для обсуждения возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины прибыли представители семи африканских государств. По словам Рамафосы, эти страны могут внести свой положительный вклад в переговорный процесс, они делают это «с глубочайшим уважением к обеим странам».

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«Настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», – сказал президент ЮАР (цитата по «РИА Новости»).

Помимо Рамафосы, в составе прибывшей в РФ делегации – президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба, а также специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщал Кремль.

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Африканская делегация прибыла в Санкт-Петербург после визита в Киев. Президент ЮАР по его итогам представил «10 пунктов» африканского «плана мира». Ранее Рамафоса говорил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных