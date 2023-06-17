Президент ЮАР призвал Москву и Киев начать переговоры
России и Украине пора начать переговоры, внести положительный вклад в этот процесс могут страны Африки, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Сегодня в Санкт-Петербург для обсуждения возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины прибыли представители семи африканских государств. По словам Рамафосы, эти страны могут внести свой положительный вклад в переговорный процесс, они делают это «с глубочайшим уважением к обеим странам».
«Настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», – сказал президент ЮАР (цитата по «РИА Новости»).
Помимо Рамафосы, в составе прибывшей в РФ делегации – президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба, а также специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщал Кремль.
Африканская делегация прибыла в Санкт-Петербург после визита в Киев. Президент ЮАР по его итогам представил «10 пунктов» африканского «плана мира». Ранее Рамафоса говорил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.