Путин заявил, что Россия ценит позицию стран Африки по кризису на Украине
Россия ценит сбалансированное отношение африканских государств к ситуации на Украине и заинтересованность в мирном урегулировании конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге.
«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
Российский президент также заявил, что Москва выступает за дальнейшее укрепление дружеских отношений со странами Африки и Африканским союзом «на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».
Как сообщала пресс-служба Кремля, представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. Африканская делегация прибыла в Санкт-Петербург после визита в Киев. Ранее Рамафоса говорил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.