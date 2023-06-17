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Путин заявил, что Россия ценит позицию стран Африки по кризису на Украине

Ведомости

Россия ценит сбалансированное отношение африканских государств к ситуации на Украине и заинтересованность в мирном урегулировании конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге.

«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Российский президент также заявил, что Москва выступает за дальнейшее укрепление дружеских отношений со странами Африки и Африканским союзом «на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».

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Как сообщала пресс-служба Кремля, представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. Африканская делегация прибыла в Санкт-Петербург после визита в Киев. Ранее Рамафоса говорил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных