Путин заявил, что Россия ценит позицию стран Африки по кризису на Украине

Как сообщала пресс-служба Кремля, представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. Африканская делегация прибыла в Санкт-Петербург после визита в Киев. Ранее Рамафоса говорил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.