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Самолет с охраной президента ЮАР не смог вылететь из Польши в Россию

Ведомости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге без присутствия сотрудников службы безопасности, поскольку самолету с делегацией не разрешили вылететь из Польши в Россию, передает радиостанция Eyewitness.

По данным радиостанции, попасть в Санкт-Петербург не смогли около 100 сотрудников службы безопасности и 12 журналистов. Отмечается, что самолет не получил разрешение на пролет через воздушное пространство Венгрии, рейс South African Airways задержали еще 15 июня на 26 часов из-за проблем с разрешениями на оружие, которое находилось на борту. В отделе охраны Рамафосы обвинили польское правительство в расизме и угрозе безопасности президента, пишет Eyewitness.

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Позднее администрация президента сообщила, что Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург. До этого глава африканского государства провел «конструктивные» переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении. В Санкт-Петербурге Рамафоса, как ожидается, вместе с главами государств Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также главами правительств Конго, Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с президентом Владимиром Путиным. Лидеры африканских стран намерены добиться урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

В середине мая Рамафоса по итогам разговора с президентами России и Украины заявил, что те согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Тогда же Рамафоса отметил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных