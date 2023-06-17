Самолет с охраной президента ЮАР не смог вылететь из Польши в Россию

По данным радиостанции, попасть в Санкт-Петербург не смогли около 100 сотрудников службы безопасности и 12 журналистов. Отмечается, что самолет не получил разрешение на пролет через воздушное пространство Венгрии, рейс South African Airways задержали еще 15 июня на 26 часов из-за проблем с разрешениями на оружие, которое находилось на борту. В отделе охраны Рамафосы обвинили польское правительство в расизме и угрозе безопасности президента, пишет Eyewitness.