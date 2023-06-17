Африка начала свою посредническую миссию в украинском конфликте

«Это воистину историческая миссия по поиску мира, – говорится в заявлении главы ЮАР, которое он сделал перед отправкой в Санкт-Петербург. – Она построена вокруг десяти ключевых элементов. Первый – мы здесь, чтобы слушать обе [стороны конфликта]. <...> И мы делаем это с глубоким уважением народа Украины, но также с признанием предложений, которые сегодня предлагаются как "формула мира". Мы собираемся также выслушать и президента Путина, с уважением к тому, как он видит путь к миру».