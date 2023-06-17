Африка начала свою посредническую миссию в украинском конфликте

Африка начала свою посредническую миссию в украинском конфликтеВ Санкт-Петербурге 17 июня африканские лидеры встретятся с Владимиром Путиным
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса 17 июня, по итогам визита в Киев делегации семи африканских стран (включая четырех президентов), представил «10 пунктов» африканского «плана мира». Рамафоса изложил их на пресс-конефренции. Выступление в Twitter транслировала пресс-служба президента ЮАР. Поездка на Украину прошла 16 июня, а 17 июня Рамафоса встретится с президентом России Владимиром Путиным.
«Это воистину историческая миссия по поиску мира, – говорится в заявлении главы ЮАР, которое он сделал перед отправкой в Санкт-Петербург. – Она построена вокруг десяти ключевых элементов. Первый – мы здесь, чтобы слушать обе [стороны конфликта]. <...> И мы делаем это с глубоким уважением народа Украины, но также с признанием предложений, которые сегодня предлагаются как "формула мира". Мы собираемся также выслушать и президента Путина, с уважением к тому, как он видит путь к миру».
По словам Рамафосы, африканская миссия принимает во внимание и предложения других стран. Основные пункты африканского мирного плана выглядят так:
«мир должен быть достигнут с помощью переговоров и дипломатическими средствами»;
«[боевые действия] должны окончиться как можно скорее»;
«необходима деэскалация конфликта с обеих сторон»;
«уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН»;
«должны быть гарантии безопасности для всех стран»;
«обе стороны [Украина и Россия ] должны обеспечить движение зерна и удобрений [в соблюдение условий "зерновой сделки"]. Африка чувствует негативный эффект этого [конфликта] в виде роста цен на зерно и нехватки удобрений»;
«должна быть обеспечена гуманитарная поддержка пострадавшим, реальным жертвам [конфликта]»;
«военнопленные и перемещенное население, включая детей, должны быть обменяны»;
«восстановление Украины, должна быть реконструкция»;
«мы должны быть готовы к более глубокому сотрудничеству со странами Африки и их более глубокому вовлечению в мирный процесс» .
Пять лидеров африканских стран – ЮАР Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских Островов Азали Ассумани (председательствует в этом году в Африканском союзе), а также президент Сенегала Маки Саль и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули утром 16 июня прибыли в Киев. Второй этап их поездки – прибытие в Санкт-Петербург.
Изначально предполагалось, что в составе африканской делегации будут также президенты Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени. Но последний отказался от участия, а Сассу-Нгессо заразился коронавирусом. Вместо себя они прислали спецпредставителей – Флорана Нтсибу и Рухакану Ругунду, сообщила пресс-служба Зеленского.
Как отмечается в сообщении пресс-службы президента ЮАР, миссия в Киев и Санкт-Петербург, идущая в разгар начавшейся неделю назад попытки контрнаступления ВСУ, «привносит африканскую перспективу и призыв к мирному процессу». «Именно во время обострения конфликта поиски мира должны быть ускорены. Эту мирную инициативу следует рассматривать как дополнение к выдвинутым другими сторонами. Сила этой миссии в том, что африканские лидеры будут взаимодействовать с обеими сторонами», – цитирует пресс-служба слова Рамафосы.
16 июня помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что в Кремле видели «сообщения» с конкретными мерами «мирного плана» лидеров стран Африки по украинскому конфликту, но официально его в Москву еще не присылали. До этого, 15 июня, о ряде тезисов, которые якобы содержатся в африканском мирном плане, сообщил Reuters. Среди них, по версии агентства, вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии, о котором говорил сам Путин на ПМЭФ.
Комментируя начало африканской мирной миссии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на полях ПМЭФ-2023, что и российский лидер «остается открытым для любых контактов с целью обсуждения вариантов украинской проблемы». «Поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и соответственно на завершение этого конфликта, они поддерживаются [Владимиром] Путиным. Путин ведет эти разговоры, он приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», – сказал Песков.
Комментировали инициативу ЮАР и другие стороны. Официальный представитель дипслужбы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель не поддержит африканский мирный план, если он будет содержать положение о необходимости «заморозки» конфликта на текущих позициях противоборствующих сторон.
Детали африканского «мирного плана» по состоянию на первый день миссии официально не раскрывались. 23 мая Магвенья говорил, что миссия повезет план, который не подразумевает вывода российских войск для начала переговоров. 15 июня генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Рамафоса на пути в Киев рассказал ему об усилиях, которые предлагает предпринять африканская мирная инициатива для разрешения украинского кризиса, но не сообщил подробностей.
Гутерреш также выразил надежду, что делегация африканских лидеров сможет договориться о продлении соглашения об экспорте украинского зерна, очередной срок которого завершается 17 июля. 15 июня Путин на встрече с военкорами в Кремле заявил, что Россия рассматривает варианты выхода из соглашений, так как, по его словам, российские требования не выполняются, а трасса «зернового коридора» используется для запуска Украиной морских дронов для атак по кораблям Черноморского флота.
Африканская миссия везет уже не первый проект мирного урегулирования со стороны «глобального Юга», не задействованного в противостоянии и санкционном давлении на Россию. В феврале МИД КНР опубликовал свои 12 пунктов, которые включают уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня; запуск переговоров; урегулирование гуманитарного кризиса; защиту гражданских лиц и военнопленных; поддержку безопасности АЭС; недопущение применения ядерного оружия и др.
В апреле президент Бразилии Инасио Лула да Силва предложил создать аналог G20 как площадки переговоров по Украине. А в начале июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил от имени Джакарты план достижения мира на Украине, включающий прекращение огня, фиксацию текущих географических позиций сторон, создание между ними демилитаризованной зоны и проведение референдумов под эгидой ООН на «спорных» по его мнению территориях.
Африканская группа показывает устойчивость своего намерения выступать в качестве посредника при помощи реализации «челночной дипломатии», говорит доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Группа африканских миротворцев имеет хорошие и долгосрочные связи с обеими сторонами: и Россия, и Украина уже долгое время остаются торговыми партнёрами стран Африки, поэтому для африканцев примирение сторон крайне выгодно, напоминает эксперт. В отличие от Китая, у Африки нет ни потенциала, ни и задачи давления на стороны, а нейтральность третьей стороны в конфликте – это ключ к его возможному урегулированию, считает Пискунова.
Группа африканских стран очевидно склоняется к предложению «заморозки» конфликта, так как это наиболее четко отражало бы ее нейтральную и невовлеченную позицию, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но на фоне резко выросшей активности боевых действий и в целом неготовности противоборствующих сторон к реальным переговорам это скорее имиджевая реакция, чтобы африканской части «глобального Юга» в очередной раз заявить о своих амбициях участвовать в решении глобальных же проблем, заключает Лукьянов.