Зачем Сергей Лавров в третий раз с начала года посещает Африку

Связи России с Кенией длительные и стабильные, хотя контакты на высоком уровне редки: страна закрепила образ «страны сафари» для богатых российских туристов, отмечает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Для российских сырьевых компаний страна менее привлекательна, чем ЮАР или Нигерия, продолжает она. Кения важна как глобальный логистический пункт, в ее портах осуществляется дозаправка, ремонт и обслуживание судов, идущих из Китая и Индии в Европу. Для российских компаний это может быть удобно в условиях санкций и запретов на заход в портах ЕС, полагает Пискунова.