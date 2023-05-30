Зачем Сергей Лавров в третий раз с начала года посещает Африку

Зачем Сергей Лавров в третий раз с начала года посещает АфрикуНынешний визит посвящен подготовке важных саммитов с участием России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал третье с начала года турне по Африке 29 мая с Кении. В Найроби он встретился со спикером кенийской Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Мозесом Ветангулой, президентом страны Уильямом Руто и главой МИДа Альфредом Мутуа. Вслед за Кенией Лавров посетит Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Первые две поездки Лаврова по африканским странам в 2023 г. прошли в январе (включала ЮАР, Анголу, Эсватини и Эритрею) и в феврале (Мали, Мавритания и Судан).
Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Найроби, транслировавшейся на сайте МИДа, Лавров поблагодарил коллег из Кении за понимание ситуации в российско-украинском конфликте. Министр напомнил, что на днях в кенийский порт Момбаса прибудет 30 000 т российских удобрений на безвозмездной основе по линии Всемирной продовольственной программы. Поставить заблокированные в Европе из-за санкций удобрения бесплатно в Африку ранее предлагал президент Владимир Путин. До конца года Москва и Найроби создадут межправительственную торгово-экономическую комиссию с целью продвигать сотрудничество в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых, энергетики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, туризма и образования.
Связи России с Кенией длительные и стабильные, хотя контакты на высоком уровне редки: страна закрепила образ «страны сафари» для богатых российских туристов, отмечает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Для российских сырьевых компаний страна менее привлекательна, чем ЮАР или Нигерия, продолжает она. Кения важна как глобальный логистический пункт, в ее портах осуществляется дозаправка, ремонт и обслуживание судов, идущих из Китая и Индии в Европу. Для российских компаний это может быть удобно в условиях санкций и запретов на заход в портах ЕС, полагает Пискунова.
Поездка Лаврова проходит незадолго до саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге, намеченного на 26–29 июля, сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. 1–2 июня Лавров в ЮАР примет участие в совещании министров иностранных дел стран группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в южноафриканском Кейптауне. Саммит лидеров БРИКС намечен на 15 августа также в ЮАР. Подготовка саммитов «Россия – Африка» и БРИКС в ходе визита министра имеют равное значение, считает Пискунова. Важно, чтобы на мероприятиях обсудили вопросы усиления взаимодействия в банковской сфере и в сфере морских перевозок между Африкой и Москвой, полагает эксперт.
Турне российского министра началось после завершения поездки по Африке его коллеги из Киева Дмитрия Кулебы. Тот продвигал лидерам стран континента «формулу мира» из 10 пунктов, включающую вывод войск (с территории, которая считалась украинской по состоянию на 2014 г.) и другие неприемлемые для России пункты. Поездка Кулебы последовала за анонсом африканской мирной инициативы по Украине, выдвинутой президентом ЮАР Сирилом Рамафосой (ее поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет). Миссия африканских лидеров в Москву и Киев может состояться в конце июня – начале июля. Южноафриканский лидер провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным, последний поддержал предложение Рамафосы.
26 мая в интервью Financial Times французский бизнесмен и основатель некоммерческого «Фонда Браззавиль» Жан-Ив Оливье заявил, что именно он инициировал это мирное предложение, так как африканские государства имеют право выдвигать предложения о мире на фоне спровоцированных конфликтом трудностей с поставками удобрений и продовольствия. 23 мая Оливье встречался со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.
Посредническая миссия шести стран крайне важна для самих африканцев, напоминает Пискунова, так как имеет особый статус. Фактически это первая за десятки лет единая инициатива сразу целой группы африканских государств во внерегиональном кризисе.