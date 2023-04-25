Как западные СМИ отреагировали на выступление Сергея Лаврова в ООН

Как западные СМИ отреагировали на выступление Сергея Лаврова в ООНПресса посетовала на поддержку предложений об установлении многополярного мира
В апреле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые с начала военной операции в 2022 г. По его словам, «ооноцентричная система переживает глубокий кризис» из-за США и их союзников, которые подменяют устав ООН собственными правилами, а саму организацию – клубами по интересам.
Российский министр предложил ускорить реформу Совета безопасности за счет расширения участия в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Нынешняя запредельная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности», – заявил Лавров. Россия пригласила к участию во встрече и обсуждению этой темы все государства – члены ООН, в том числе не членов Совбеза.
«Ведомости» собрали реакцию СМИ на выступление Лаврова.
«Призыв Лаврова против доминирования Запада находит отклик у африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые уже давно выступают за реформу международных институтов, чтобы дать им более видное место за столом переговоров.
Африканские страны призвали к действиям по расширению своего присутствия и власти в совете и других международных органах. Бразилия и Мексика призвали к дальнейшей реформе ООН. ОАЭ отметили, что некоторые государства-члены всегда имели непропорциональное влияние на многостороннюю систему, в том числе на то, как эти системы были созданы и функционируют ли они в интересах всех.
Из присутствовавших нечленов Совета большинство, включая Кубу и Иран, избегали темы Украины, но многое говорили о том, что они считали запугиванием США, незаконными экономическими санкциями и медлительностью ООН в проведении обещанных реформ».
Карен ДеЯнг, Washington Post
«Попытки Запада наказать Россию за конфликт на Украине увенчались лишь частичным успехом. Многие страны Азии и Африки, что все еще расплачиваются за западный колониализм, воздерживаются от осуждения. И часто попадая в ловушку между конкурирующими сверхдержавами, они находят большую привлекательность в теме сегодняшнего заседания Совета Безопасности: многосторонности».
Фарназ Фассихи, New York Times
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что мир находится на пороге, «возможно, даже более опасном», чем во время Холодной войны».
Мишель Николс, Reuters
«Россия, управляющая Советом безопасности ООН, поступает так, как и следовало ожидать. Председательство в Совете – идеальная платформа для России, поскольку она пытается убедить многие страны либо поддержать ее конфликт с Украиной, либо избежать каких-либо значимых действий, направленных на подрыв Москвы».
Нахал Туси, Politico
«Россия пытается изображать из себя защитника устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично»
Ивана Коттасова, CNN
«Господин Лавров не разговаривал с журналистами перед тем, как войти в зал Совета для встречи, целью которой было изложение взглядов России на многосторонность. В своем выступлении на встрече он раскритиковал Вашингтон за отказ в выдаче виз российским журналистам, которые стремились поехать с ним в Нью-Йорк».
Уильям Молдин, Wall Street Journal