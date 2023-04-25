Как западные СМИ отреагировали на выступление Сергея Лаврова в ООН

Африканские страны призвали к действиям по расширению своего присутствия и власти в совете и других международных органах. Бразилия и Мексика призвали к дальнейшей реформе ООН. ОАЭ отметили, что некоторые государства-члены всегда имели непропорциональное влияние на многостороннюю систему, в том числе на то, как эти системы были созданы и функционируют ли они в интересах всех.