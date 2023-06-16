О чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ в 2023 году

Далее Путин заявил о поддержке зонтичного механизма кредитования малого и среднего бизнеса. «Речь идет о поручительствах корпорации МСП в тех случаях, когда предпринимателям не хватает залога для получения кредита», – пояснил он. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объёма кредита на срок до 180 месяцев. «Сегодня этот механизм действует во всех регионах, с его помощью выдано более 39 000 кредитов на общую сумму свыше 350 млрд руб.», — рассказал президент. Спрос на такой инструмент, по словам главы государства, высокий, особенно в областях промышленности, туризма и IT-сектора. Механизм работает хорошо и эффективно, поэтому необходимо продлить программу до 2030 г.