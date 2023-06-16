О чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ в 2023 году

О чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ в 2023 годуРечь президента длилась 1 час 19 минут
Президент Владимир Путин выступил 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он обозначил основные приоритеты экономической и бюджетной политики на ближайшее время. Речь президента на ПМЭФ в этом году была рекордно длинной — она продлилась 1 час 19 минут.
«Ведомости» собрали главные тезисы из его выступления.
Стратегия преодоления кризисных явлений 2022 г., выбранная государством и бизнесом России, оправдала себя, начал Владимир Путин. Он напомнил, что II квартал 2022 г. стал самым трудным для экономики и отечественного бизнеса. «Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики — по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни», – отметил он.
Однако выбранная год назад стратегия «сработала» и принесла результаты. Путин рассказал, что показатель ВВП в апреле 2023 г. вырос на 3,3% в годовом выражении, по итогам года он должен прибавить, по оценкам МВЭФ, 0,7%. «Некоторые эксперты полагают, что рост может быть больше — до 1,5–2%», – сказал он. По словам Путина, такие показатели позволят России сохранить место в числе ведущих экономик мира. И «позитивные макроэкономические тенденции набирают силу».
Президент отметил рост в промышленности и в розничной торговле в апреле. Объем выпуска в обрабатывающих отраслях превысил прошлогодние значения на 2,9%. «Именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек», – отметил президент.
В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие в проводимой политике, подчеркнуть гарантии защиты собственности, сказал он. И достичь этого удалось благодаря сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политике. В результате Россия вышла на минимальные значения безработицы и инфляции, которая приблизилась к историческому минимум и составила 2,9%, подчеркнул Путин. Показателя безработицы в 3,3% «не было еще никогда в нашей истории».
Путин также отметил, что устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом России и действенным фактором развития. По словам президента, используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, удалось поддержать спрос в экономике, обеспечить работой предприятия и компании и не допустить «раскачки цен». «Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентируясь на целевую инфляцию – так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию», – сообщил Путин.
Президент отметил рост динамики ненефтегазовых доходов: за период январь – май они выросли на 9,1%, в мае 2023 г. – на 28,5%. Это является важным индикатором развития реального сектора экономики, обрабатывающих предприятий, сфер торговли и услуг, сказал он.
Внутренний туризм
Развитие региональной инфраструктуры сегодня создает новые возможности для бизнеса, в том числе в сфере туризма, отметил президент. В 2022 г., по словам Путина, внутренний туристический поток вырос на 16,7%, что в абсолютных величинах составляет почти 10 млн человек.
«Нужно динамичнее развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем ориентироваться не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента: три – четыре звезды», – сказал он.
Он также предложил включить в эту программу финансирования строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов.
Путин отметил активное развитие формата отдыха на природе в модульных гостиницах, так называемых «глемпингах», на строительство которых государство в 2022 г. выделило у 4,2 млрд руб. При этом запрос, по его словам, гораздо выше.
«Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода», – сказал он.
Валютная амнистия
Россия была и будет вовлечена в мировую экономику, заверил президент. Он напомнил, что государство упростило регулирование внешней торговли, уменьшив в разы штрафы за нарушение валютного законодательства и отменив их в случае внешних недружественных действий. Этот мораторий будет продлен на следующий 2024 г., а в период его действия бизнес не будет нести ответственность за вынужденные валютные нарушения, заявил глава государства.
«На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения «Деловая Россия» коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. <…> Сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стали привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», – сказал Путин.
Рынок труда и социальные выплаты
России нужно стремиться к «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует» его, считает Путин. Одной из важнейших ее составляющих, по словам президента, является совершенствование структуры занятости: переподготовка кадров, повышение экономической активности граждан.
Он отметил, что одной из приоритетных задач также является повышение ориентированности вузов на успешное трудоустройство выпускников. Для ее реализации Путин предложил установить для них показатели эффективности и на их основе сформировать рейтинги учебных заведений.
Еще одним предложением президента стало формирование ежегодного пятилетнего прогноза потребности в кадрах, чтобы «максимально гибко учитывать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда».
Также Путин попросил правительство сформировать механизм ученического договора. «Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию. А работник, в свою очередь, получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место. Естественно, здесь нужно создать стимулы для бизнеса использовать такой механизм. В том числе с помощью государственной поддержки», – отметил он.
По словам президента, расширяющиеся меры социальной поддержки из-за привязки к уровню дохода граждан часто становятся для них причиной не искать более высокооплачиваемую работу и повышать доход. Государственная поддержка должна служить именно подспорьем к зарплате, а не ее заменой, считает Путин.
Он предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего период времени, на который они назначены, независимо от возможного увеличения доходов семьи, а также сохранить пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости их родителей или опекунов.
Господдержка бизнеса
Важным направлением развития экономики Путин считает расширение предпринимательской активности. В малом и среднем бизнесе в России занято более 28 млн человек. С начала 2022 г. количество самозанятых удвоилось, достигнув 7,6 млн. Такие данные привел президент, предложив поддержать людей, которые делают первые шаги в бизнесе. В частности, создать возможности для дополнительного обучения начинающих предпринимателей за счет государства на базе центров «Мой бизнес».
Далее Путин заявил о поддержке зонтичного механизма кредитования малого и среднего бизнеса. «Речь идет о поручительствах корпорации МСП в тех случаях, когда предпринимателям не хватает залога для получения кредита», – пояснил он. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объёма кредита на срок до 180 месяцев. «Сегодня этот механизм действует во всех регионах, с его помощью выдано более 39 000 кредитов на общую сумму свыше 350 млрд руб.», — рассказал президент. Спрос на такой инструмент, по словам главы государства, высокий, особенно в областях промышленности, туризма и IT-сектора. Механизм работает хорошо и эффективно, поэтому необходимо продлить программу до 2030 г.
В ходе выступления Путин также поручил правительству до конца 2023 г. подготовить специальные меры поддержки для предприятий, которые выросли и не могут обратиться за господдержкой.
«Считаю нужным расширить охват этой меры, включить сюда так называемую категорию МСП+ – это некрупные предприятия, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы и по формальным критериям, таким как занятость, выручка, уже не могут обратиться за помощью господдержкой, но находятся в важной стадии роста, важной фазе роста, нуждаются в ресурсах», – сказал он. Для таких компаний предлагается ввести специальные меры поддержки.
Еще ряд предложений, по словам президента, появились по итогам встреч с бизнес-объединениями – российским Союзом промышленников и предпринимателей, а также с «Деловой Россией». Путин заявил о необходимости в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду экономических статей РФ.
«У нас больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза», – сказал он.
То же предлагается для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. «Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах», – сообщил Путин.
Еще одна мера поддержки предпринимательства касается ограничения проверок и других контрольных мероприятий. Президент напомнил, что в 2022 г. был установлен и затем продлен на 2023 г. мораторий на плановые проверки российского бизнеса. Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 г. В результате в 2022 г. проведено 339 000 проверок – на 20% меньше, чем в 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.
«Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий», – сказал президент. Оценить, как будет действовать предложенная мера, можно будет в следующем году, отметил он.
Также Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.
«Предприниматели говорят, что теперь вместо контроля надзорных органов стали приходить правоохранители <...> Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса», – подчеркнул президент.
В заключение он объяснил, что поддержка государством бизнеса должна приносить конкретные результаты. Воплощение экономического роста, по словам Путина, состоит в повышении благополучия граждан. Важно обеспечить опережающий рост их доходов, отметил он. «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат», – заключил он.